NBA／著重年輕小將養成之路 金塊總管另闢途徑盼建立冠軍王朝
根據媒體消息，趕在開季之前，金塊將和6呎9吋的中前鋒納吉（Zeke Nnaji）達成續約協議，這份合約將會是4年3200萬美元，包含球員選項。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）隨後在報導指出，納吉預計將會在金塊扮演更吃重的角色。
納吉是在2020年選秀會上以首輪第22順位被選中，3年下來一共出賽136場，平均上場時間13.4分鐘，可以得到5分2.6籃板。
相較於聯盟其他強權的大肆補強，衛冕軍金塊受制於薪資空間，僅收進了哈勒戴（Justin Holiday），卻折損了布朗（Bruce Brown）和格林（Jeff Green）兩位重要板凳戰力。
總管布斯（Calvin Booth）坦言這種情況對於尋求衛冕的他們來說很艱難。不過他在接受採訪時也指出，與其去追逐自由市場的老江湖，不如給予陣中年輕球員更多發展的空間，即便這可能會衝擊到戰績，但長久來看，或許也會為球隊帶來更大的回報。
以約柯奇和穆雷為主體的攻守體系，在未來一段時間都將會是球隊最穩固的力量，即使面對新版勞資協議的「懲罰」，金塊也盡可能找出破解之道，透過年輕球員的培養，建構出長遠的戰力基礎
這群年輕小將就包括甫續約的3年級生納吉，此外還有兩名2年級生布勞恩（Christian Braun）與華森（Peyton Watson），乃至於今年被寄予厚望的首輪29順位新秀史特羅瑟（Julian Strawther）。
「我們專注在我們努力培養的球員身上，這是可持續的。如果這樣做會讓我們失去今年的奪冠機會，那就這樣吧。因為這是值得投資的。更重要的是能在6年內拿3冠、7年3冠、8年4冠，而不是2連霸。」布斯說。
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