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NBA／黃蜂禍不單行 替補後衛左腿骨折恐至少休4週

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
例行賽還沒開打，尼利基納(右)就因腿傷被迫休兵。 美聯社
例行賽還沒開打，尼利基納(右)就因腿傷被迫休兵。 美聯社

場外麻煩事情不斷的夏洛特黃蜂，雖然換了新老闆，看起來還是沒有擺脫厄運。根據官方報導，黃蜂陣中後衛尼利基納（Frank Ntilikina）因左腿脛骨非移位性骨折，預計缺席至少4週，屆時還須接受傷勢的重新評估。

尼利基納是在對塞爾蒂克的熱身賽中不慎受傷，一開始診斷為膝蓋過度伸展，但經過進一步檢查後，卻是更嚴重的骨折情況。

現年25歲的尼利基納曾是首輪樂透新秀，但發展狀況卻不如預期。生涯前4個賽季均待在尼克，過去兩年則是效力獨行俠；在今年休賽季恢復自由身後，尼利基納以一年底薪加入黃蜂，不過其中受保障的部份僅有20萬美元。

雖然目前仍不清楚黃蜂是否會因受傷關係裁掉尼利基納，但在例行賽即將開打的情況下，出現傷病問題對於球員和球隊來說都是壞消息。

黃蜂過去一段時間已經被布里吉斯（Miles Bridges）的家暴案弄得滿城風雨，看似沒有盡頭，又爆出長人瓊斯（Kai Jones）攻擊隊友還公開發文「賣我」的脫序行為，最後球團選擇把他裁掉。此外，榜眼新秀米勒（Brandon Miller）又捲入先前一起槍殺案件，儘管他本人可能與犯案槍枝或事件無關，所以未被指控犯罪，但也是面臨無妄之災。

如今傷病問題再度來襲，雖然並非衝擊陣中主力核心，但黃蜂持續不斷的紛紛擾擾恐怕多少還是會影響到新賽季的整體表現。

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