NBA／新賽季10大富豪球星：霸道詹皇的傳說 沒人賺得比他多

就在新賽季即將開戰之際，《富比世》公佈了2023-24年賽季收入最高的10位NBA球星，統計數據包含球場薪資和場外其他收入。一如過往，將邁向生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James）以1.176億美元高居榜首，柯瑞（Stephen Curry）則是以1.019億美元緊追其後，全聯盟僅有他們兩位突破億元大關。

詹姆斯本季薪資4760萬美元雖不是所有球員之冠，但他的場外收入高達7000萬美元，遙遙領先其他人，因此加總之後仍維持收入王寶座；這是詹姆斯已經連續10年稱霸排行榜，上一次能壓過他的便是已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

詹姆斯生涯至今已經累積拿到超過4億美元的薪資，倘若他執行下一季的球員選項，他將成為史上第一位生涯總薪資突破5億美元的球員。

至於柯瑞則是握有全聯盟最高年薪，達到5190萬美元，不過他場外收入5000萬美元遠低於詹姆斯，無緣超越「霸道詹皇的傳說」。

放眼全球，僅有15位運動員的年收入能夠突破1億美元，未來隨著NBA球星年薪達6000萬美元的時代來臨，勢必會有更多人加入「億元俱樂部」。

根據《富比世》先前報導，「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）目前淨資產高達30億美元（約新台幣969億元），是首名躋身美國前400大富豪排行榜的職業運動員。

2023-24年賽季NBA球星年收入十大排行榜：

1、詹姆斯（LeBron James）總收入1.176億：薪資4760萬美元+場外收入7000萬美元 2、柯瑞（Stephen Curry）總收入1.019億：薪資5190萬美元+場外收入5000萬美元 3、杜蘭特（Kevin Durant）總收入9140萬美元：薪資4640萬美元+場外收入4500萬美元 4、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）總收入8560萬美元：薪資4560萬美元+場外收入4000萬美元 5、里拉德（Damian Lillard）總收入6360萬美元：薪資4560萬美元+場外收入1800萬美元 6、湯普森（Klay Thompson）總收入6120萬美元：薪資4320萬美元+場外收入1800萬美元 7、安比德（Joel Embiid）總收入5760萬美元：薪資4760萬美元+場外收入1000萬美元 7、哈登（James Harden）總收入5760萬美元：薪資3560萬美元+場外收入2200萬美元 9、巴特勒（Jimmy Butler）總收入5520萬美元：薪資4520萬美元+場外收入1000萬美元 10、喬治（Paul George）總收入5460萬美元：薪資4560萬美元+場外收入900萬美元 10、約柯奇（Nikola Jokic）總收入5460萬美元：薪資4760萬美元+場外收入700萬美元

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