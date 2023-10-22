NBA／「歐布萊恩金盃每天都在腦海裡」 詹皇迫不及待迎開季
NBA新賽季將在下周正式開打，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）也即將邁入生涯第21個賽季，將在年底滿39歲的他依舊對爭取總冠軍充滿熱情與期待，在受訪時表示現在身體狀況比起上季末好上許多，已經等不及追逐第五冠的路途，直呼：「歐布萊恩金盃每天都在我的腦海裡！」
湖人隊在周五結束季前最後一場熱身賽，詹姆斯在昨日訓練後接受採訪，他首先將第21個賽季的努力動力歸功於家庭、競爭心態以及對「傳奇」的追求，也表示右腳的撕裂傷恢復狀況良好，上賽季為了幫助球隊衝擊季後賽，詹姆斯推遲了手術並提前在三月份回歸。
詹姆斯說：「這花了幾個月時間，但當我重新回到訓練時，我能夠做一些在整個季後賽都沒辦法做的事，有這種感覺太棒了，就像是找回了馬達。」
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