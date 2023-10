NBA／選到法國怪物整個人變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)在NBA熱身賽大放異彩,是季前賽討論度最高的球星之一,也是馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)執教生涯末期最大看點和挑戰,就連勇士總教練柯爾(Steve Kerr)都開玩笑稱溫班亞瑪讓波波維奇「回春」了。

從馬刺抽中狀元的那一刻開始,溫班亞瑪的討論就從未停止,球迷們都十分期待波波維奇如何將溫班亞瑪培養成下一代巨星,和波波維奇交情匪淺的柯爾業在受訪時說,自己感覺波波維奇在選到溫班亞瑪後,整個人好像都變年輕了,「他大喜若狂,一刻都坐不住,是真的很興奮。」

不過,波波維奇一向有話直說,在昨天對勇士的熱身賽結束後,他在媒體前忍不住吐槽愛徒柯爾:「什麼叫做我變年輕了?不然我本來是住精神病院嗎?還是我整個人無精打采,蜷縮在我房間裡嗎?柯爾真的是個討厭鬼。」

但柯爾和球迷們的超高期待都不是空穴來風,因為溫班亞瑪還沒有打過任何一場NBA例行賽就技驚四座,不斷用可怕的身體素質肆虐籃框,攻守兩端都展現強大存在感,場均攻下19.3分、4.8籃板和2.8阻攻,換算成場均36分鐘則高達33.4分、4.9阻攻的超誇張數據。

EVERY HIGHLIGHT from Victor Wembanyama's electric 2023 #NBAPreseason 🎬



📺: Spurs-Mavs || Oct. 25 || 9:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/Rr5bJ85ekC