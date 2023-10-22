快訊

全台 LINE用戶注意！ 官方宣布「一功能」將於11月消失

遊覽車失速影片曝光 衝撞路肩再跨3車道重擊內側護欄 不到10秒奪4命

為何加薩居民一起床就在子女掌心寫名字？ 答案超揪心

NBA／選到法國怪物整個人變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。 美聯社
柯爾(左)認為波波維奇(右)新賽季看起來變年輕了。 美聯社

「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在NBA熱身賽大放異彩，是季前賽討論度最高的球星之一，也是馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）執教生涯末期最大看點和挑戰，就連勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都開玩笑稱溫班亞瑪讓波波維奇「回春」了。

從馬刺抽中狀元的那一刻開始，溫班亞瑪的討論就從未停止，球迷們都十分期待波波維奇如何將溫班亞瑪培養成下一代巨星，和波波維奇交情匪淺的柯爾業在受訪時說，自己感覺波波維奇在選到溫班亞瑪後，整個人好像都變年輕了，「他大喜若狂，一刻都坐不住，是真的很興奮。」

不過，波波維奇一向有話直說，在昨天對勇士的熱身賽結束後，他在媒體前忍不住吐槽愛徒柯爾：「什麼叫做我變年輕了？不然我本來是住精神病院嗎？還是我整個人無精打采，蜷縮在我房間裡嗎？柯爾真的是個討厭鬼。」

但柯爾和球迷們的超高期待都不是空穴來風，因為溫班亞瑪還沒有打過任何一場NBA例行賽就技驚四座，不斷用可怕的身體素質肆虐籃框，攻守兩端都展現強大存在感，場均攻下19.3分、4.8籃板和2.8阻攻，換算成場均36分鐘則高達33.4分、4.9阻攻的超誇張數據。

相關新聞

NBA／選到法國怪物整個人變年輕？波波維奇：柯爾是個討厭鬼

「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在NBA熱身賽大放異彩，是季前賽討論度最高的球星之一，也是馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）執教生涯末期最大看點和挑戰，就連勇士

NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

長期統治聯盟的詹姆斯（LeBron James），如今將滿39歲且準備邁向生涯第21個賽季。然而從熱身賽的狀態來看，「國王」的不老傳說依然持續撰寫著。他還是聯盟中數一數二的頂尖球星，即便年輕天才如海浪

NBA／德羅展進入合約最後一年 美媒曝可能成為交易候選

34歲的德羅展（DeMar DeRozan）將進入在芝加哥公牛的的最後一年合約，倘若他沒有和球團達成續約共識，他很可能就會成為潛在的交易候選。 知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst

NBA／盼找回昔日防守侵略性 安比德：想挑戰DPOY

在連續獲得聯盟得分王和贏得年度MVP之後，還想要拿到哪些個人榮譽呢？如果你問費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）這樣的問題，他可能會回答你：「防守方面的」。 「我試著要在防守端表現得更有

NBA／詹皇得分紀錄能否被打破？巴恩斯：沒人可以複製

邁向生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），新賽季除了要挑戰第5座總冠軍外，何時達成前無古人的4萬分里程碑，也是外界關注的焦點。 近日，前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）

NBA／41公分差！保羅找溫班亞瑪交換球衣 合影還踮腳尖

馬刺熱身賽最後一場戰，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場21分鐘，19投8中拿下19分4籃板5阻攻，助攻和抄截各1次，特別是首節他在攻守兩端頻頻展現傲人天賦，更讓球迷驚呼連連。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。