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NBA／德羅展進入合約最後一年 美媒曝可能成為交易候選

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
面臨合約年的德羅展，未來動向備受關注。 法新社
面臨合約年的德羅展，未來動向備受關注。 法新社

34歲的德羅展（DeMar DeRozan）將進入在芝加哥公牛的的最後一年合約，倘若他沒有和球團達成續約共識，他很可能就會成為潛在的交易候選。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）提到，「今年對整個聯盟來說，每個人都應該關注的一個人就是德羅展。如果他不與公牛隊續約，我認為隨著賽季的進行，他將成為交易目標。」

溫德霍斯特更特別點名了洛杉磯快艇，認為他們可能會對德羅展感興趣；事實上，快艇隊近期也頻頻出現在哈登（James Harden）交易的傳聞之中，還被76人營運總裁莫雷（Daryl Morey）調侃對待交易不夠認真。

在轉戰公牛的兩個賽季中，德羅展維持不錯的出勤率，更繳出生涯單季最高場均得分表現，投籃命中率也都突破5成，顯現狀態仍維持高檔。

除了未來動向外，另一方面，也有媒體提出，隨著公牛本季側翼陣容增添深度，球隊或許可以考慮讓德羅展偶爾重回4號位，以求在這個小球時代增加更多陣容攻守調配靈活性，甚至可以安排讓他有更多低位單打的機會，加強進攻破壞力。

報導指出，德羅展在2021-22年賽季曾經打過一段時間的大前鋒，8場比賽繳出平均38.4分5.8籃板5.3助攻的驚人數據，有效命中率達到63.4%。

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