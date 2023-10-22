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NBA／讚嘆詹姆斯連年征戰無限體能 尼克悍將：怎麼做到的？

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
已經爭戰21個賽季的詹姆斯依然是一尾活龍。 美聯社
已經爭戰21個賽季的詹姆斯依然是一尾活龍。 美聯社

長期統治聯盟的詹姆斯（LeBron James），如今將滿39歲且準備邁向生涯第21個賽季。然而從熱身賽的狀態來看，「國王」的不老傳說依然持續撰寫著。他還是聯盟中數一數二的頂尖球星，即便年輕天才如海浪般不斷襲來，仍無法動搖他所打下的江山。

隨著新賽季持續要刷新各種紀錄里程碑，「詹皇」如此驚人的耐戰力和續航力，早已很難用科學數據來形容。就連才28歲的尼克後場悍將哈特（Josh Hart）都忍不住讚嘆詹姆斯的怪物體能。

哈特在今年夏天代表美國隊出征世界盃，最終無緣獎牌，只能慘澹回歸母隊。目前正在備戰新賽季的他，在接受慘訪時坦言，如此密集的行程讓他感到有些疲累。

「該死，我真的不知道詹姆斯到底是怎麼辦到的。他已經連續幾年打完總冠軍賽後又接著去打奧運。今年夏天我才做了這麼一次，我都快要累死了。」哈特說。

過去20年生涯，詹姆斯已經打了1421場例行賽，排名史上第9，還有領先群雄的282場季後賽，更別說一年一度明星賽他還是不能遞假單。

2007年打進總冠軍賽之後，詹姆斯出征了2008年北京奧運；2012年率領熱火奪冠後，馬上又領軍出席倫敦奧運，接著又在隔年完成2連霸。更別說連續8年闖進總冠軍賽的馬拉松旅程，在在突顯他傲人的天賦條件加上後天對於保養身體所投入的巨大資本和心力

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