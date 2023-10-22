NBA／盼找回昔日防守侵略性 安比德：想挑戰DPOY

在連續獲得聯盟得分王和贏得年度MVP之後，還想要拿到哪些個人榮譽呢？如果你問費城當家中鋒安比德（Joel Embiid）這樣的問題，他可能會回答你：「防守方面的」。

「我試著要在防守端表現得更有侵略性，」安比德說，「自從我來這裡之後，上個賽季實際上是最糟糕的一年，但我們仍在防守方面擠進聯盟前10名。所以我一直相信，只要我在場上，我們就有機會，特別是在防守上。」

「每一個回合都很重要，我們要投注在防守，這就是我的想法。每一場比賽都是如此，在防守端打出侵略性。」安比德曾在2018年、2019年和2021年入選年度防守第二隊。

「我依然認為自己的防守表現不錯，但這一點幾乎快被人們遺忘了，所以我想打出之前那樣的水準，挑戰年度最佳防守球員之類的東西。」安比德說。

安比德生涯最接近年度最佳防守球員的時刻是在2017-18年賽季，當時他拿到兩張第1名選票，總分163分排名第2，不敵戈貝爾（Rudy Gobert）的466分。

NBA歷史上僅有5位球員曾經拿過年度MVP和年度最佳防守球員，分別是喬丹（Michael Jordan）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、賈奈特（Kevin Garnett）、羅賓森（David Robinson）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

若再加上連兩年拿到得分王這個條件，也只有喬丹曾經做到，安比德如今有機會可以挑戰這項非凡成就。

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