NBA／詹皇得分紀錄能否被打破？巴恩斯：沒人可以複製
邁向生涯第21個賽季的詹姆斯（LeBron James），新賽季除了要挑戰第5座總冠軍外，何時達成前無古人的4萬分里程碑，也是外界關注的焦點。
近日，前NBA球員巴恩斯（Matt Barnes）在節目中談論到詹姆斯的得分紀錄未來能否被打破的問題，他直言這是不可能的事情。
「這紀錄不可能被打破了。詹姆斯在過去20年的比賽中一直都保持相當穩定的狀態。我的意思是，當他還是個年輕小伙子的時候，他的數據就很驚人了。」
巴恩斯說：「所以他這些年所做的事情，我認為我們再也不會看到了。我把它稱之為『詹皇的恩賜』。你要知道，這傢伙在38、39歲的年紀，生涯第21個賽季的時候，依然是場均拿下26到28分的得分悍將，這真的太嚇人了。」
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