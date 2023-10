NBA／41公分差！保羅找溫班亞瑪交換球衣 合影還踮腳尖

馬刺熱身賽最後一場戰,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)上場21分鐘,19投8中拿下19分4籃板5阻攻,助攻和抄截各1次,特別是首節他在攻守兩端頻頻展現傲人天賦,更讓球迷驚呼連連。

馬刺此役延續大球先發陣容,最終在客場以122比117擊退勇士。馬刺熱身賽取得3勝2敗,至於勇士則是4連勝後以敗仗收尾。在歷經幾天的休息後,勇士將會在開幕戰迎接太陽來踢館。

Victor Wembanyama was a force in the first half 😤



15 PTS

4 BLK

2 3PM pic.twitter.com/EQAzOtFJ1V