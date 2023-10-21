NBA／41公分差！保羅找溫班亞瑪交換球衣 合影還踮腳尖
馬刺熱身賽最後一場戰，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場21分鐘，19投8中拿下19分4籃板5阻攻，助攻和抄截各1次，特別是首節他在攻守兩端頻頻展現傲人天賦，更讓球迷驚呼連連。
馬刺此役延續大球先發陣容，最終在客場以122比117擊退勇士。馬刺熱身賽取得3勝2敗，至於勇士則是4連勝後以敗仗收尾。在歷經幾天的休息後，勇士將會在開幕戰迎接太陽來踢館。
Victor Wembanyama was a force in the first half 😤— NBA (@NBA) October 21, 2023
15 PTS
4 BLK
2 3PM pic.twitter.com/EQAzOtFJ1V
勇士全場以穆迪（Moses Moody）的18分為最高，薩里奇（Dario Saric）17分，庫明加（Jonathan Kuminga）則是進帳13分，他在熱身賽總得分以3分之差落後灰熊射手貝恩（Desmond Bane），屈居第二。至於勇士主力先發5人中，僅有柯瑞（Stephen Curry）得分超過兩位數，但他11次出手只命中2球。
這場比賽勝負之外，最有趣的一幕莫過於柯瑞與溫班亞瑪的跳球，當6呎2吋高的老將遇上7呎4吋高的新秀，兩人身高差距達36公分，被網友戲稱「最萌身高差」。
Victor Wembanyama vs. Stephen Curry jump ball 😂— NBA (@NBA) October 21, 2023
Watch Spurs/Warriors LIVE on NBA TV ⬇️https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/ludq7iJFra
談到這個趣味性十足的畫面，溫班亞瑪表示一開始還不敢相信勇士會這樣安排。「我很驚訝。一開始我還以為他是在開玩笑，但這非常有趣，柯爾教練真的很有幽默感。所以，這就是熱身賽囉。」溫班亞瑪笑著說。
此外，對於馬刺的表現，溫班亞瑪則說：「我們陣中擁有很多可以打多個位置的球員，我認為我們是一支從不強迫誰去做任何事情的球隊。我們總是有多種選擇，這會促使我們在最激烈的競爭環境中，能夠快速去真正了解彼此。」
除了柯瑞與溫班亞瑪的跳球身高差外，保羅（Chris Paul）賽後還特別去找狀元郎交換球衣作紀念，合影時，6呎高的保羅還被捕捉到笑著踮腳尖，盡可能縮小兩人多達41公分的身高差距。
Chris Paul and Victor Wembanyama swapped jerseys after the Spurs-Warriors game 🤝— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) October 21, 2023
(via @ShaynaRubin)
pic.twitter.com/R5rTeBNANR
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