NBA／庫明加熱身賽總得分聯盟第2 柯爾讚：以比前更有自信
在勇士新賽季堅持小球風格的大戰略之下，邁向生涯第3年的庫明加（Jonathan Kuminga）無疑成為球隊攻守兩端能否升級的關鍵力量。季前熱身賽明顯受到重用的庫明加，一共拿下109分，在所有球員中僅次於貝恩（Desmond Bane）的112分。
「休賽季期間對我來說很重要，我並沒有真正得到休息。我花了三、四天的時間來確保我的身體沒啥大問題，在那之後，我開始投入訓練。有些人認為我瘋了，但我只是想盡一切辦法讓自己變得更好。上個賽季快結束的時候，我沒有打太多的比賽。我沒有太大的負荷，所以我現在精力十足。」庫明加說。
JONATHAN KUMINGA. 🔥— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 14, 2023
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勇士主帥柯爾（Steve Kerr）談起庫明加，也稱讚他打球更有自信了。「我認為他以比前要更有自信，場上表現也更加從容。他能夠清楚看見自己犯了哪些錯，以及需要從哪些地方做改進。庫明加是很謙遜的人，他樂於接受指導。你可以看到他正逐漸成為一個更成熟的球員。」
「庫明加的天賦向來都不是問題。如今他邁入NBA第3年，他學習如何透過自己的努力去幫助球隊贏得比賽，前兩個賽季這些事情對他來說似乎有些困難。對他來說，現階段也是一個絕佳契機，因為我們球隊需要他挺身而出。」
生涯第3年對於每個新秀來說都是非常重要的關鍵年，牽動著未來在球隊的地位和更現實面的續約問題，庫明加希望透過本身的持續精進，加上隊友的傳授，從而突破自身的天花板。
被問到5場熱身賽的表現，庫明加表示：「我就是上場去找到比賽感覺，和助理教練一同研究比賽影片。我肯定是會對自己在熱身賽的表現感到驕傲，但我還是需要控制好自己的失誤」
今年休賽季勇士引進了老牌控衛保羅（Chris Paul），庫明加也透露自己從他身上學到很多東西。
「他看待比賽的方式比很多人都還要好。他幫助我如何去閱讀比賽，不只是在進攻端，包括防守端和其他很多方面，他一直跟我說我需要怎麼做，告訴我如何打得更輕鬆，他是一個很聰明的球員。」庫明加說。
Como vencer Victor Wembanyama?— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) October 21, 2023
Jonathan Kuminga ensina.
12 pontos e contando!
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