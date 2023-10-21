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NBA／哈登鬧失蹤球衣遭特價出清 76人做好開季沒他的準備

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
76人已經做好開季沒有哈登的準備，主場商品部更是直接將哈登的球衣降價求售。 美聯社
76人已經做好開季沒有哈登的準備，主場商品部更是直接將哈登的球衣降價求售。 美聯社

因個人因素連續缺席球隊訓練的明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden），在與76人球團幾乎已全面撕破臉的情況下，球隊總教練諾斯（Nick Nurse）今天也透露，已經做好開季沒有哈登的準備，而76人主場商品部更是直接將哈登的球衣降價求售。

NBA新賽季將在下周開幕，其中76人28日將作客公鹿主場迎接新賽季開幕戰，不過在球隊明星後衛哈登因為個人因素連續缺席球隊練球後，總教練諾斯也表示，已經做好開季沒有哈登的準備，「我們這周一直在做準備，對於他這個夏天不跟隨球隊參加比賽做了很多思考，就像我一直說的，如果情況有變我們也會有另外一套計畫，我認為這對我們影響不大。」

哈登在今年休賽季不斷向76人要求交易，甚至直言不會再為籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）所屬球隊打球，離開費城的心意相當堅決，甚至公開指稱莫雷就是一名騙子，而遭到聯盟罰款10萬美元。

上周在接受訪問時哈登也曾說：「我想來到這裡並在76人退休，但顯然管理階層並沒有把我放在未來的計劃中，這是我無法控制的，但也是我不想見到的事情。」

而諾斯也再一次強調，如果能夠跟哈登一起參與季前熱身賽絕對會讓他感到開心，不過76人球團顯然也不期待哈登歸隊，包括76人主場商店與線上商城，都已經將哈登的球衣降價出售。

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