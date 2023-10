NBA／與柯瑞上演「最萌身高差」跳球 溫班亞瑪技能包火力展示

馬刺熱身賽最後一場比賽安排在灣區出戰勇士,超級狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與柯瑞(Stephen Curry)的世代之爭也成了此戰最大話題。

有趣的是,波波維奇(Gregg Popovich)和柯爾(Steve Kerr)師徒倆還特別安排了兩人開場跳球的戲碼,「最萌身高差」一下子就掠奪了所有球迷的目光。

Victor Wembanyama vs. Stephen Curry jump ball 😂 Watch Spurs/Warriors LIVE on NBA TV ⬇️ https://t.co/WfH3FJ6tZs pic.twitter.com/ludq7iJFra

溫班亞瑪在熱身賽早已展現出可怕的身體素質和無比天賦,正如同熱火主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)所言,「我們都看過關於溫班亞瑪的報導,我們也都聽說過大家對他的看法。但是,直到你真正看他的比賽,真正親眼所見,否則,你真的沒法描述他。」

My goodness



Victor Wembanyama just blocked a Klay Thompson 3 then dunked in transition pic.twitter.com/Ppsj8f7MQl