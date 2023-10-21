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NBA／生涯4冠+1座FMVP 伊古達拉正式高掛球鞋

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
伊古達拉結束19年NBA生涯。 路透社
伊古達拉結束19年NBA生涯。 路透社

現年39歲的伊古達拉（Andre Iguodala）正式宣佈高掛球鞋，結束長達19年的生涯。身為2004年首輪第9順位新秀，伊古達拉累積出賽1231場，先後效力過76人、金塊、勇士和熱火，場均可以攻下11.3分4.9籃板4.2助攻1.4抄截。除此之外，他還打了177場季後賽。

伊古達拉雖然生涯僅1次入選明星賽，且2次入選年度防守陣容，看似個人榮譽有限，然而他隨著勇士一共贏得4座總冠軍，還拿到許多人夢寐以求的FMVP。

「現在是退休的好時機，是時候回歸家庭了，」伊古達拉表示，「我兒子已經16歲了，我還有2個女兒，我很期待在他們非常重要的時間段能夠陪伴他們成長。我知道我還可以打球，但身體所能承受的已經夠多。在聯盟打球的那些日子是一段美好時光，而現在是時候向前看了。」

事實上，伊古達拉在贏得個人第4座總冠軍之後已經萌生退休的想法，但他透露因為柯瑞（Stephen Curry）親自邀約，讓他決定續留一年。不過受到傷勢影響，伊古達拉整個例行賽僅出賽8場。

執教伊古達拉很長一段時間的柯爾（Steve Kerr），也獻上了他的祝福。「祝賀伊古達拉結束了輝煌的職業生涯。他是我見過最獨特的球員之一，他有著非凡的運動能力和籃球智商。他是絕對的贏家，我很榮幸執教過他。」

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）更直言未來將會退休伊古達拉的9號戰袍。「他是勇士王朝的重要冠軍功臣，我們很期待未來某個時間點將他的球衣高掛在大通中心的上空。」

對於很有生意頭腦和投資眼光的伊古達拉來說，籃球生涯之後的人生第二階段才正要開始。《紐約時報》透露伊古達拉將負責營運Mosaic高達2億美元的創投基金。

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