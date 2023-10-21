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NBA／詹姆斯、杜蘭特暌違5年較勁

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
湖人隊詹姆斯（右）上籃，太陽隊杜蘭特防守，兩人相隔五年再度交手。（美聯社）
湖人隊詹姆斯（右）上籃，太陽隊杜蘭特防守，兩人相隔五年再度交手。（美聯社）

身為聯盟的指標性球星，詹姆斯與杜蘭特過去幾個賽季因為傷病問題遲遲無法在場上交鋒，直到昨天湖人隊與太陽隊的季前熱身賽，雙方才在暌違5年後再度交手，儘管最終太陽在杜蘭特拿下21分領軍下以123：100擊敗湖人，但太陽總教練佛蓋爾也直言，兩人交手是這場比賽的最大收穫。

詹姆斯與杜蘭特前一次交手已經是2018年的耶誕大戰，當時杜蘭特還身披勇士隊戰袍，戴維斯也還沒加盟湖人，而兩人暌違5年昨天再度交鋒，賽前杜蘭特就先向詹姆斯送上大大擁抱，而詹姆斯的耳語也逗得杜蘭特哈哈大笑，展現兩人間的英雄惜英雄。

不過，比賽開打後兩人仍是各為其主，最終詹姆斯出賽22分鐘拿下19分、6籃板、3助攻，杜蘭特則是上場17分鐘拿下21分、4籃板，而太陽在布克、比爾都缺陣的情況下，最終仍是靠著板凳球員的發揮，以23分差距擊敗湖人。

太陽總教練也是前湖人主帥佛蓋爾賽後表示，能看到詹姆斯和杜蘭特再度在場上對決，已經是這場比賽的最大收穫。

不過太陽新任中鋒諾基奇昨天完全被湖人戴維斯封阻，諾基奇全場出手11次僅命中1球，拿下3分、8籃板。

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