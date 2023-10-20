NBA／透納自曝偶像諾維茨基 父親啟發球風更像賈奈特
曾兩度贏得年度火鍋王的溜馬當家中鋒透納（Myles Turner），近日在一檔節目中被問到了防守。他表示自己小時候偶像是諾維茨基（Dirk Nowitzki），曾幻想能像他一樣在進攻端無堅不摧，但受到老爸影響，他才明白自己應該學習的對象是賈奈特（Kevin Garnett）。
「我小時候最喜歡的球員是諾維茨基，因為我來自達拉斯，我看著他們奪下總冠軍，看著他施展無與倫比的招牌後仰跳投，讓我心生見賢思齊。但之後我爸在跟我聊天時，他說我看起來更像是賈奈特那種類型的球員；我當時心想，不是吧，但他跟我說相信我。」透納說道。
「我當時想著我要跟諾維茨基一樣得分啊！但後來我看見賈奈特充滿激情的球風，我就明白了，我會像他一樣去防守。」
另一方面，透納也被問到鄧肯、賈奈特和華勒斯（Rasheed Wallace）這3位頂尖大前鋒該如何先發替補排序。透納認為鄧肯還是首位，因為他是很可靠的球員，球風非常穩定，你可以預期他會帶給你什麼；之後順序就是賈奈特和華勒斯。
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