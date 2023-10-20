NBA／轉戰綠衫軍改穿4號戰袍 哈勒戴透露兩大原因

在費城和紐奧良時期身穿11號球衣的哈勒戴（Jrue Holiday），在公鹿隊改穿21號戰袍，也為他贏得一枚冠軍戒指；今夏哈勒戴透過交易輾轉來到波士頓，換了一個全新環境，哈勒戴決定改穿4號球衣，同時還透露了更換背號的原因。

哈勒戴表示穿4號球衣一方面是因為自家一共4個兄弟姐妹，同時也是為了致敬當初在綠衫軍打出生涯年的湯瑪斯（Isaiah Thomas）。

湯瑪斯在2015到2017年期間一共為塞爾蒂克效力近3個賽季，場均可以得到24.7分6助攻2.7籃板1抄截，包括兩次入選明星賽；特別是在2016-17年賽季，湯瑪斯繳出生涯場均最佳28.9分，獲選年度最佳第二隊，帶領綠衫軍一路闖進東區冠軍賽。

哈勒戴透露自己在準備更換背號時，事先已經詢問了湯瑪斯，並且得到對方的允許；湯瑪斯還在社群上表示自己和哈勒戴家族一直都保持相當密切的關係。

說到兄弟姐妹，哈勒戴的兩個兄弟Justin和Aaron本季分別加盟金塊、火箭，而他的妹妹Lauren過去曾在UCLA女籃校隊打球。

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