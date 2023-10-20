NBA／杜詹暌違5年對決 太陽教頭讚以不同方式統治世代
太陽與湖人兩大西區勁旅今天在季前熱身賽交手，外界也都將焦點鎖定在暌違5年再度在場上對決的杜蘭特（Kevin Durant）與詹姆斯（LeBron James）身上，儘管最終太陽在杜蘭特全場21分領軍下以123：100擊敗湖人，但太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也直言，對於球迷來說更重要的是看到他們再度在場上對決。
前一次交手已經是2018年耶誕大戰的詹姆斯與杜蘭特，今天在季前熱身賽碰頭，不僅兩人間的對決受到外界關注，湖人與太陽在今年休賽季大力補強後，都被認為有威脅金塊衛冕的實力，這也讓這場強強對決引發不少話題。
而今天杜蘭特攻下21分4籃板，表現略勝於詹姆斯的19分6籃板，但在雙方的禁區核心對決中，戴維斯（Anthony Davis）以15分6阻攻表現，讓太陽諾基奇諾基奇（Jusuf Nurkic）全場出手11次僅命中1球拿下3分8籃板，不過最終太陽仍是以23分差距取勝。
對於今天雙強對決，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）就直言，儘管球隊在季前熱身賽的進攻表現讓他感到滿意，包括進攻時機的選擇、如何創造優勢部分都做得不錯，但防守卻是他們急需改進的地方，「這是一段漫長的過程，你不會再賽季的第一個月就能搞定所有事情，你只能嘗試在原則下打球，然後努力確保球員在身體上處於最佳狀態來面對接下來漫長的賽季。」
至於太陽總教練也是前湖人主帥佛蓋爾則表示，能看到詹姆斯和杜蘭特再度在場上對決，已經是今天的最大收穫，「當今籃壇的兩位指標性人物，並且也將會是聯盟永久的指標性人物，他們基本上以不同方式統治了這一個世代，所以這是球迷最想看到的事情，他們很久沒有一起比賽，我很高興今天能見到他們。」
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