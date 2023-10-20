NBA／抨擊快艇對待哈登交易不認真 莫雷：乾脆拿喬治來換

新賽季即將開打，然而76人當家球星哈登（James Harden）的賣我風波遲遲仍未落幕，反而是更陷入膠著狀態，更別說他與籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）關係持續處於冰點，還傳出「搞失蹤」戲碼，連續兩天缺席日常訓練。

媒體透露，哈登一直都待在休士頓，只是他缺席訓練時並未通知球隊，顯然對於交易進展仍感到十分沮喪；總教練諾斯（Nick Nurse）也提到哈登不太可能出席最後一場熱身賽。

交易哈登一事進展不順，有消息認為是快艇報價未能得到76人的認可，也有報導提到莫雷在阻礙交易進行；不過近期有關雙方談判細節陸續曝光，內容指出莫雷認為快艇根本沒有認真對待交易。

莫雷表示76人希望的報價是拿到一個未受保護的首輪選秀權、一個首輪選秀互換權、一位可匹配薪資的球員和曼恩（Terance Mann）。但快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）擺明不想把曼恩放進交易包裹中，這讓莫雷感到對方誠意不足。

莫雷甚至還打趣地說：「如果他們決心要盡最大可能保留資產，那就應該拿喬治（Paul George）來換取哈登。」可想而知，這樣的條件很快就被快艇拒絕。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示，在未經球隊允許之下，哈登每缺席一場比賽（包括熱身賽），將會被罰款38萬9082美元，該罰款屬於「未能提供服務」類罰款。若缺席球隊訓練，也會被處以至少2500美元罰款。

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