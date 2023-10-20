快訊

侯友宜、柯文哲能不能配？朱立倫提「三步驟」持續整合

以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人留下 35名陸人想搭機1原因沒下文

中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

NBA／抨擊快艇對待哈登交易不認真 莫雷：乾脆拿喬治來換

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈登(左)交易案遲遲未有明顯進展。 路透社
哈登(左)交易案遲遲未有明顯進展。 路透社

新賽季即將開打，然而76人當家球星哈登（James Harden）的賣我風波遲遲仍未落幕，反而是更陷入膠著狀態，更別說他與籃球營運總裁莫雷（Daryl Morey）關係持續處於冰點，還傳出「搞失蹤」戲碼，連續兩天缺席日常訓練。

媒體透露，哈登一直都待在休士頓，只是他缺席訓練時並未通知球隊，顯然對於交易進展仍感到十分沮喪；總教練諾斯（Nick Nurse）也提到哈登不太可能出席最後一場熱身賽。

交易哈登一事進展不順，有消息認為是快艇報價未能得到76人的認可，也有報導提到莫雷在阻礙交易進行；不過近期有關雙方談判細節陸續曝光，內容指出莫雷認為快艇根本沒有認真對待交易。

莫雷表示76人希望的報價是拿到一個未受保護的首輪選秀權、一個首輪選秀互換權、一位可匹配薪資的球員和曼恩（Terance Mann）。但快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）擺明不想把曼恩放進交易包裹中，這讓莫雷感到對方誠意不足。

莫雷甚至還打趣地說：「如果他們決心要盡最大可能保留資產，那就應該拿喬治（Paul George）來換取哈登。」可想而知，這樣的條件很快就被快艇拒絕。

《ESPN》薪資專家馬克斯（Bobby Marks）表示，在未經球隊允許之下，哈登每缺席一場比賽（包括熱身賽），將會被罰款38萬9082美元，該罰款屬於「未能提供服務」類罰款。若缺席球隊訓練，也會被處以至少2500美元罰款。

相關新聞

NBA／詹杜相隔5年再度對決 湖人下半場崩盤慘敗

太陽和湖人這兩支聯盟奪冠熱門球隊在今天季前賽最終戰進行交鋒，值得一提的是，這是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）自2018年的耶誕大戰以來首度在球場上正面對決，先前

NBA／綠衫軍熱身賽火力大放送 前冠軍後衛：將成各隊大麻煩

身為今年休賽季補強最成功的隊伍之一，塞爾蒂克隊在今天的熱身賽靠著先發五虎再度猛轟71分下，以127：99輕取黃蜂隊，在熱...

NBA／勇士時期已是「蒙娜麗莎」 波爾盼為巫師創造最偉大作品

告別在勇士的風風雨雨，波爾（Jordan Poole）新賽季將從離灣區甚遠的華盛頓特區重新出發，對年僅24歲的他來說，這將是決定自己未來生涯評價的重要時刻。 對於個人心境上的轉換，波爾用了一個有

NBA／西蒙斯誓言重返顛峰 渴望代表澳洲出征巴黎奧運

過去兩年幾乎成為聯盟笑話的西蒙斯（Ben Simmons），今年休賽季似乎已經擺脫傷勢和心理層面的問題，不僅誓言要找回全明星身手，更喊話要代表澳洲國家隊出征巴黎奧運。 包括2016年里約奧運、2

NBA／里拉德恩師閃辭公鹿助教一職 美媒曝曾與教頭爭吵

里拉德（Damian Lillard）上個月才被交易到公鹿，與前拓荒者主帥、公鹿助教史達茲（Terry Stotts）重逢。不料史達茲昨天辭掉助教一職，讓外界相當震驚。 史達茲曾和里拉德在拓荒者

NBA／杜詹暌違5年對決 太陽教頭讚以不同方式統治世代

太陽與湖人兩大西區勁旅今天在季前熱身賽交手，外界也都將焦點鎖定在暌違5年再度在場上對決的杜蘭特（Kevin Durant...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。