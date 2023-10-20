NBA／綠衫軍熱身賽火力大放送 前冠軍後衛：將成各隊大麻煩

身為今年休賽季補強最成功的隊伍之一，塞爾蒂克隊在今天的熱身賽靠著先發五虎再度猛轟71分下，以127：99輕取黃蜂隊，在熱身賽5場比賽中以平均單場拿下116. 3分的凶猛火力拿下第4勝，這也讓過去曾幫助綠衫軍拿下冠軍的後衛豪斯（Eddie House）也直言，塞爾蒂克今年將成為聯盟各隊的大麻煩。

塞爾蒂克儘管過去幾個賽季在「雙J連線」的穩定成長下，早已重回東區豪強之列，不過在經過今年夏天的休賽季補強後，已經毫無疑問成為聯盟奪冠的最大熱門球隊之一，且新陣容在熱身賽的磨合也超出外界所預期。

在今天出戰黃蜂的比賽中，塞爾蒂克先發五虎再度得分都來到雙位數，其中以布朗（Jaylen Brown）攻下20分表現最佳，至於波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也有14分12籃板的雙十演出，同為本賽季新援的哈勒戴（Jrue Holiday）也維持穩定輸出拿下11分7助攻5籃板，幫助塞爾蒂克在今天一度領先多達40分，且還完成22次的抄截。

而綠衫軍的好表現也讓曾在2008年幫助塞爾蒂克奪下冠軍的前後衛豪斯直言，新賽季的塞爾蒂克將會成為各隊的大麻煩，「隨著他們在進攻端的提升，這將會成為各隊的麻煩，加上原本就不錯的防守，當他們把這些整合在一起時，將會是各隊的大麻煩。」

豪斯認為，塞爾蒂克在經過休賽季的補強後，可以用更多元的方式來面對比賽，「我不想要誇大我所看到的，但我確實見證了一支非常難以對付的隊伍，只要他們繼續前進並互相幫助，球員之間都能為彼此打球，這個聯盟中的其他球隊將會非常難以對付他們。」

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