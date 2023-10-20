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NBA／加入勇士已是「蒙娜麗莎」 波爾盼為巫師創造最偉大作品

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾期盼能在巫師打出一番新氣象。 美聯社
波爾期盼能在巫師打出一番新氣象。 美聯社

告別在勇士的風風雨雨，波爾（Jordan Poole）新賽季將從離灣區甚遠的華盛頓特區重新出發，對年僅24歲的他來說，這將是決定自己未來生涯評價的重要時刻。

對於個人心境上的轉換，波爾用了一個有趣的譬喻來形容勇士與巫師之間兩支球隊的不同。他認為球隊就像是一幅畫作，團隊裡面的所有人都可以在過程中添加筆觸，創造出最終難以預期的作品。

對波爾而言，當2019年他被勇士選走時，這支球隊早已是「蒙娜麗莎」等級的藝術品，而如今的巫師，卻是一張空白的畫布。

「勇士的畫作早已完成。其他有些球隊也已經成熟了，或是有自己的班底。但這很酷，因為你能夠向最好的球員學習。」

「這就是挑戰之所在，」波爾補充道，「挑戰在於學習和應用你所學到的東西，並嘗試從你的知識、從不同球隊、不同年齡的人、不同地方、不同教練那裡學到的共同點上去構建一切，然後把你認為有必要的東西、你要求的東西、或者你認為會有幫助的東西應用出來，看看會有什麼好結果。」

波爾認為這一段旅程是需要時間的淬鍊，某種程度這也是令他感到興奮的原因之一。

出身威斯康辛州的波爾，小時候就隨著老爸買的季票去看還在掙扎中的公鹿比賽。當時的公鹿只能說是一輪遊的平凡球隊，但就在波爾8年級的時候，公鹿選中了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），從而奠定了未來聯盟強權的基礎。波爾希望自己也能在華盛頓引領類似的轉變。

「這是需要一個過程，讓你開始建立偉大的東西，而當它能實現時就真的太酷了。現在我們有機會去做如此特別的事情。如果你是一名競爭者，就會樂於這樣的挑戰。」波爾說。

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