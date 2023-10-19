NBA／柯瑞大號致勝三分彈氣走國王 全場8記外線狂飆30分
勇士隊今天在熱身賽面對國王隊，老將保羅（Chris Paul）從板凳出發，兩邊真槍實彈打到最後關頭，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）終場前6秒射進致勝逆轉三分球，助勇士以116：115氣走國王。
本場熱身賽勇士將庫明加（Jonathan Kuminga）和戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拉上先發，保羅板凳出發，魯尼（Kevon Looney）缺陣。由於新賽季10月25日開打，雙方主力上場時間與例行賽相似，柯瑞關鍵時刻直接在國王福克斯（De'Aaron Fox）面前出手，三分球破網逆轉戰局，隨後福克斯出手大號三分球未進，勇士收下勝利。
柯瑞全場打31分鐘，三分球12投8中，攻下30分5助攻4籃板。庫明加拿到18分6籃板，戴維斯13分10籃板，保羅13分9助攻，維金斯（Andrew Wiggins）16分，薩里奇（Dario Saric）14分6籃板3助攻，湯普森（Klay Thompson）只得5分。
國王方面，福克斯砍下25分7籃板，穆雷（Keegan Murray）得到24分8籃板，沙波尼斯（Domantas Sabonis）12分10籃板8助攻。
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