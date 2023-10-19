NBA／柯瑞大號致勝三分彈氣走國王 全場8記外線狂飆30分

上賽季對湖人二年級後衛里夫斯（Austin Reaves）來說是收穫滿滿的一年，不只幫助球隊打進西區決賽，還收穫了球鞋代言、4年大約，更入選世界盃美國隊，談到從板凳球員一路打到季後賽先發的驚奇之旅，里

2023-10-18 18:02