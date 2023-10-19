聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／ 7呎長人竟能運球「穿襠過人」！ 溫班亞瑪驚豔全場
馬刺今天熱身賽迎戰火箭隊，法國狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續展現天賦，他在比賽中「穿襠過人」戲耍防守球員，全場出賽21分鐘，拿到15分6籃板2阻攻數據，助馬刺以117：103大勝。
溫班亞瑪身高222公分卻擁有出色靈活性，持球切入、外線投籃及遠距離爆扣都難不倒他，同時防守端存在感也相當十足，因此被譽為詹姆斯（LeBron James）後最強新秀，是馬刺隊重建基石。
比賽中火箭側翼布拉克（Reggie Bullock）試圖防守溫班亞瑪，沒想到溫班亞瑪竟直接將球穿過布拉克胯下，成功後殺入籃框附近後將球傳給隊友，這段畫面引發球迷驚呼。
溫班亞瑪今天手感不佳，10投3中攻下15分6籃板2阻攻，隊友瓦賽爾（Devin Vassell）命中5記三分球，攻下全場最高的25分。火箭則以去年探花史密斯（Jabari Smith）20分，表現最佳。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言