快訊

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

新人上半天就離職！1周後「想回鍋」人資傻眼 內行揭暗黑真相

NBA／才說要打熱身賽 哈登無故缺席76人訓練

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

高喊「賣我」卻無果的76人隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden），和76人總管莫雷（Daryl Morey）關係徹底破局，今天甚至直接缺席球隊訓練，76人教練諾斯（Nick Nurse）表示，哈登沒給任何解釋。

哈登6月決定執行2023到24賽季3560萬美元（約新台幣11.2億元）的球員選擇權後，就一直尋求交易，但新東家一直未現身，他8月赴中國大陸時還公開嗆「莫雷是騙子」，上周也才重申，和莫雷的關係沒有修補的可能。

76人今天的團隊訓練，哈登應該要出席，但最終他卻沒現身，再度引發各種猜測。

「如果他在這，我們會前進，他不在，我們也會前進。」諾斯也提到，上次和哈登對談時，「大鬍子」有說要振作起來，也會準備好台灣時間周六和老鷹隊的最後一場熱身賽，「我們會繼續看狀況如何發展。」諾斯說。

哈登希望被交易到快艇隊，根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）得到的消息，快艇和76人近期也有持續溝通，但離交易還有很大差距。沮喪已久的哈登，連76人的媒體日都缺席，唯一接受媒體訪問就是上周，當時他曾說會在最後一場熱身賽現身。

哈登美國時間周日也有出席一場和球隊在紐約進行的會議並參與練球，但隔天沒參與投籃訓練，晚上和籃網隊的熱身賽也沒現身，今天再度缺陣。有消息來源指出，哈登有回到休士頓幾天，76人球團計畫讓哈登解釋缺席原因，再決定作何處分。

延伸閱讀

NBA／哈登出席76人訓練營1天就神隱 快艇仍不願用曼恩交易

NBA／自曝收過哈登祝賀 波爾：他沒遇到勇士可能就會奪冠了

NBA／與莫雷關係已難修復 哈登：如同婚姻雙方失去信任

NBA／看好波爾成哈登第二 賈奈特：沒砍60分我會很驚訝

相關新聞

NBA／離開勇士火力大解放？波爾27分鐘狂轟41分

從勇士隊轉戰巫師隊的波爾（Jordan Poole），今天熱身賽面對尼克隊火力全開，三節就狂轟41分，包括12投6中的三...

NBA／為何莫蘭特從乖寶寶變屁孩？ESPN曝他父親是幕後推手

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）因持槍等脫序行為，被聯盟禁賽25場。ESPN近日撰文指出，莫蘭特會頻繁出事是受到他父親（Tee Morant）影響。 該報導指出，莫蘭特選秀球探報告寫著：「一

NBA／稱詹姆斯的高期望激勵自己 里夫斯：他說別看正負值

上賽季對湖人二年級後衛里夫斯（Austin Reaves）來說是收穫滿滿的一年，不只幫助球隊打進西區決賽，還收穫了球鞋代言、4年大約，更入選世界盃美國隊，談到從板凳球員一路打到季後賽先發的驚奇之旅，里

NBA／才說要打熱身賽 哈登無故缺席76人訓練

高喊「賣我」卻無果的76人隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden），和76人總管莫雷（Daryl Morey...

NBA／談塞爾蒂克組四巨頭影響 泰托姆：訓練強度變好高

東區休賽季可說是塞爾蒂克隊和公鹿隊的軍備競賽，在公鹿梭哈換來了巨星里拉德（Damian Lillard）後，塞爾蒂克跟進交易來了哈勒戴（Jrue Holiday），組成四巨頭，當家球星泰托姆（Jays

NBA／西蒙斯新賽季想打跑轟戰術 歐尼爾看好獲最佳進步獎

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）上季歷經背部傷勢後，新賽季將滿血回歸，和去年受傷當下相比，籃網陣容已經有不小改動，以西蒙斯作為主控的籃網球風令人好奇，而「俠客」歐尼爾（Shaquille O'

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。