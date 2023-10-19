NBA／才說要打熱身賽 哈登無故缺席76人訓練

高喊「賣我」卻無果的76人隊當家球星「大鬍子」哈登（James Harden），和76人總管莫雷（Daryl Morey）關係徹底破局，今天甚至直接缺席球隊訓練，76人教練諾斯（Nick Nurse）表示，哈登沒給任何解釋。

哈登6月決定執行2023到24賽季3560萬美元（約新台幣11.2億元）的球員選擇權後，就一直尋求交易，但新東家一直未現身，他8月赴中國大陸時還公開嗆「莫雷是騙子」，上周也才重申，和莫雷的關係沒有修補的可能。

76人今天的團隊訓練，哈登應該要出席，但最終他卻沒現身，再度引發各種猜測。

「如果他在這，我們會前進，他不在，我們也會前進。」諾斯也提到，上次和哈登對談時，「大鬍子」有說要振作起來，也會準備好台灣時間周六和老鷹隊的最後一場熱身賽，「我們會繼續看狀況如何發展。」諾斯說。

哈登希望被交易到快艇隊，根據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）得到的消息，快艇和76人近期也有持續溝通，但離交易還有很大差距。沮喪已久的哈登，連76人的媒體日都缺席，唯一接受媒體訪問就是上周，當時他曾說會在最後一場熱身賽現身。

哈登美國時間周日也有出席一場和球隊在紐約進行的會議並參與練球，但隔天沒參與投籃訓練，晚上和籃網隊的熱身賽也沒現身，今天再度缺陣。有消息來源指出，哈登有回到休士頓幾天，76人球團計畫讓哈登解釋缺席原因，再決定作何處分。

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