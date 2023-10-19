聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／離開勇士火力大解放？波爾27分鐘狂轟41分
從勇士隊轉戰巫師隊的波爾（Jordan Poole），今天熱身賽面對尼克隊火力全開，三節就狂轟41分，包括12投6中的三分球，助隊131：106奪勝。
波爾開賽就包辦巫師前9分，球隊首節雖以29：31落後，但隊友穆斯卡拉（Mike Muscala）第二節連2記三分球帶動8：0攻勢，巫師首度超前，加上波爾上半場就轟下29分，助隊半場取得65：52優勢。
波爾29分包括第一節的11分和和第二節的18分，合計14投8中，包括8投4中的三分球，巫師其餘先發合計上半場僅拿6分。
波爾第三節持續輸出火力，單節再有12分進帳，第四節直接休息。總計波爾只上場27分鐘就攻下個人熱身賽新高的41分，連巫師社群都嗨喊「波爾在麥迪遜花園開派對」。
全場19投10中的波爾，罰球線上16投15中，另有5籃板、2助攻和2抄截，還有美媒報導，波爾今天表現就像是巔峰時期的「大鬍子」哈登（James Harden）。
MLB季後賽對戰表
▪ 費城人、遊騎兵系列賽都2連勝 這裡看2023MLB季後賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言