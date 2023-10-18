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NBA／稱詹姆斯的高期望激勵自己 里夫斯：他說別看正負值

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(左)稱詹姆斯(右)的高期望是自己的動力來源。 法新社
里夫斯(左)稱詹姆斯(右)的高期望是自己的動力來源。 法新社

上賽季對湖人二年級後衛里夫斯（Austin Reaves）來說是收穫滿滿的一年，不只幫助球隊打進西區決賽，還收穫了球鞋代言、4年大約，更入選世界盃美國隊，談到從板凳球員一路打到季後賽先發的驚奇之旅，里夫斯說一哥詹姆斯（LeBron James）時常給隊友高期望，也激勵自己不斷進步。

里夫斯以落選秀之姿加入湖人，菜鳥年直到訓練營開始才獲得正式合約，如今在休賽季成為熱門的自由球員，並與母隊湖人簽下4年5600萬美元的合約，短短兩年間的轉變出乎許多人的意料之外，不過里夫斯不將它視作壓力。

里夫斯說：「所有運動員拿到一份好合約都會被要求有好表現，這是可以理解的，領錢是為了獲得成功，顯然有人認為我不值得這份合約，聽到這種話讓我獲得前進的動力。」

此外，里夫斯也提到詹姆斯對自己的期望不斷提高，也激勵自己要用表現跟上期待，他以上季西區準決賽第三戰賽後的趣事為例，「我那場比賽8投2中，賽後跟隊友開玩笑表現沒有達到自己標準，但我正負值有+15，不過詹姆斯當時看著我，他沒有笑出來。」

里夫斯說：「詹姆斯告訴我：『好吧，正負值，你不要再管它了，有時候我的正負值是-5，但這數據對某些人來說毫無意義。』」

談到新賽季，里夫斯表示目標就只有冠軍，他打趣地說，希望20年後有機會跟孩子分享自己的奪冠事蹟，「20年後，如果我幸運有了孩子，我可以跟他們說我跟詹姆斯一起拿了冠軍，這就是我現在唯一在乎的事。」

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