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NBA／談塞爾蒂克組四巨頭影響 泰托姆：訓練強度變好高

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆對球隊的全新陣容感到興奮。 法新社
泰托姆對球隊的全新陣容感到興奮。 法新社

東區休賽季可說是塞爾蒂克隊和公鹿隊的軍備競賽，在公鹿梭哈換來了巨星里拉德（Damian Lillard）後，塞爾蒂克跟進交易來了哈勒戴（Jrue Holiday），組成四巨頭，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在受訪時被問及新陣容帶來甚麼化學效應，沒想到他第一反應是「練球好難」！

塞爾蒂克眼見東區最大假想敵公鹿補進里拉德，組成可怕雙人組，也交易來了明星控衛哈勒戴分庭抗禮，與泰托姆、 布朗（Jaylen Brown）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人共構的先發陣容相當豪華，在季前總管匿名投票中獲選為最有機會奪冠隊伍，目前在熱身賽取得3勝1敗佳績。

此外，這可能是一哥泰托姆7年職業生涯以來搭配過最星光熠熠的先發群，現今的他需要幫助塞爾蒂克在季後賽走得更遠，才能夠讓歷史地位更進一步，而他在受訪時坦言心隊友的加入讓訓練強度相較過往提升不少，「訓練強度變很高、很艱難，我不會撒謊，我們已經訓練了兩天，但效果很好，我們一直在努力，有很多充滿競爭的日子。」

泰托姆說：「大家都很興奮，身體狀態也都很好，我們休賽季努力工作，整個賽季都充滿了新鮮感，我認為每個人都準備好面對新賽季。」

綠衫軍今天在對戰尼克隊的比賽進行了「火力示範」，轟進23顆三分球，改寫熱身賽紀錄，磨合效果看起來相當好。

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