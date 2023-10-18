NBA／西蒙斯新賽季想打跑轟戰術 歐尼爾看好獲最佳進步獎

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）上季歷經背部傷勢後，新賽季將滿血回歸，和去年受傷當下相比，籃網陣容已經有不小改動，以西蒙斯作為主控的籃網球風令人好奇，而「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也對他保持期待，認為他有機會獲得新賽季的最佳進步獎。

在近期《NBA 2K》釋出的影片中，歐尼爾對新賽季的獎項進行預測，他回答溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將是新人王、約柯奇（Nikola Jokic）會是MVP、獨行俠隊能登上總冠軍寶座，而西蒙斯將收下最佳進步獎，雖然有些令球迷感到意外，但也不難看出歐尼爾對西蒙斯的看好。

Dropping predictions for the NBA season with Wemby, Giddey, and Shaq 🔮



Which take do you think is on 🎯? pic.twitter.com/flYhxuyJE3 — NBA 2K (@NBA2K) 2023年10月17日

在昨天籃網隊以119：127敗給76人隊的比賽中，西蒙斯斬獲8分、9助攻和6籃板全能數據，76人新任主帥諾斯（Nick Nurse）也稱呼籃網新賽季是支「有趣的球隊」，「他們有很多人能打多個位置、有很多持球者，他們可能一場比賽同一個戰術跑了25次，但每次執行的人都不一樣，他們的節奏確實很快，超級快。」

而籃網進攻節奏的提升主因在於西蒙斯，他曾在受訪時表示想要打「跑轟戰術」，「跑起來、投射、衝擊籃框，獲得罰球和三分球機會，你們可以看到當我健康時能這樣打，我們有5名樂意傳導的球員，確保每次進攻都是最好的選擇。」

諾斯也稱讚西蒙斯：「他狀況非常好，看起來身材很好、很自信、很有侵略性，他已經準備好了，他是傳球至上的人，身材高大、強壯，考驗防守者的施加壓力。」

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