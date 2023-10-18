T1聯盟／年度口號「鷹One」 獵鷹唯一目標總冠軍

T1聯盟開季倒數計時，上季打進總冠軍賽的台南台鋼獵鷹隊今天召開開季記者會，發表年度口號「鷹One」，除是台語「永遠」諧音，也是全隊一心「All In One」，目標總冠軍的象徵。

獵鷹休賽季陣容再補強，除上季外援班底「拉拉山」布拉、德古拉和阿修羅，另往來上季總冠軍洋將金恩，今天上午更宣布3位前台中太陽成員蘇奕晉、藍少甫和白薩加盟，陣容再強化。

台鋼獵鷹今天舉辦開季記者會。記者曾思儒／攝影

今天獵鷹選在台南地標台南美術館二館舉行開季記者會，全隊包括3位新成員一同亮相，啦啦隊、年度口號、新戰袍和售票資訊一併曝光。

出席記者會的台南市副市長趙卿惠形容，獵鷹籃球隊成軍時間雖不長，但成績讓人驚艷，台鋼獵鷹的名號現在已經「轟動武林」，期待新賽季的獵鷹持續打出好成績，讓全國民眾看到台南。

獵鷹今天公布年度口號「鷹ONE」，台鋼獵鷹總經理錢韋成提到，新口號是會長謝裕民發想，取自台語「永遠」的諧音，除有在地深耕的意涵，鷹代表台鋼獵鷹，ONE除是第一名的總冠軍象徵，也是全隊一心的「All In One」精神。

獵鷹總經理錢韋成說明新賽季售票資訊。記者曾思儒／攝影

從第一季的「爐主」到上季例行賽打下第二名、季後賽晉級到最後總冠軍賽，獵鷹新賽季目標就是金盃，總教練劉孟竹提到，球隊在上周熱身賽看到需要解決和修正的部分，28日的開幕戰會做好調整，「今年目標就是總冠軍。」

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