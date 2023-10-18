快訊

吳季穎現身！在一晚千元賓館被帶回 返家更衣赴地檢署「不發一語」

獨／朱國榮棄5億逃亡效應出現 鮑魚聞人今被銬電子腳鐐

楊梅3屍命案疑點重重 夫婦共中54刀「刀刀致命」

T1聯盟／年度口號「鷹One」 獵鷹唯一目標總冠軍

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
台鋼獵鷹新成員白薩（左）、蘇奕晉（中）和藍少甫今天正式加盟。記者曾思儒／攝影
台鋼獵鷹新成員白薩（左）、蘇奕晉（中）和藍少甫今天正式加盟。記者曾思儒／攝影

T1聯盟開季倒數計時，上季打進總冠軍賽的台南台鋼獵鷹隊今天召開開季記者會，發表年度口號「鷹One」，除是台語「永遠」諧音，也是全隊一心「All In One」，目標總冠軍的象徵。

獵鷹休賽季陣容再補強，除上季外援班底「拉拉山」布拉、德古拉和阿修羅，另往來上季總冠軍洋將金恩，今天上午更宣布3位前台中太陽成員蘇奕晉、藍少甫和白薩加盟，陣容再強化。

台鋼獵鷹今天舉辦開季記者會。記者曾思儒／攝影
台鋼獵鷹今天舉辦開季記者會。記者曾思儒／攝影

今天獵鷹選在台南地標台南美術館二館舉行開季記者會，全隊包括3位新成員一同亮相，啦啦隊、年度口號、新戰袍和售票資訊一併曝光。

出席記者會的台南市副市長趙卿惠形容，獵鷹籃球隊成軍時間雖不長，但成績讓人驚艷，台鋼獵鷹的名號現在已經「轟動武林」，期待新賽季的獵鷹持續打出好成績，讓全國民眾看到台南。

獵鷹今天公布年度口號「鷹ONE」，台鋼獵鷹總經理錢韋成提到，新口號是會長謝裕民發想，取自台語「永遠」的諧音，除有在地深耕的意涵，鷹代表台鋼獵鷹，ONE除是第一名的總冠軍象徵，也是全隊一心的「All In One」精神。

獵鷹總經理錢韋成說明新賽季售票資訊。記者曾思儒／攝影
獵鷹總經理錢韋成說明新賽季售票資訊。記者曾思儒／攝影

從第一季的「爐主」到上季例行賽打下第二名、季後賽晉級到最後總冠軍賽，獵鷹新賽季目標就是金盃，總教練劉孟竹提到，球隊在上周熱身賽看到需要解決和修正的部分，28日的開幕戰會做好調整，「今年目標就是總冠軍。」

延伸閱讀

T1聯盟／太陽解散 3戰將加入台南獵鷹

T1聯盟／獵鷹金恩繳準大三元 劉孟竹點名將成「X因子」

南台科大成立「關鍵領袖大學」培養企業世代接班菁英

76年「白金婚」 百歲人瑞分享經營婚姻秘訣就是4個字

相關新聞

T1聯盟／年度口號「鷹One」 獵鷹唯一目標總冠軍

T1聯盟開季倒數計時，上季打進總冠軍賽的台南台鋼獵鷹隊今天召開開季記者會，發表年度口號「鷹One」，除是台語「永遠」諧音...

T1聯盟／熱身賽兩戰全敗後 台北戰神簽下禁區門神恩多

T1聯盟台北台新戰神在上周的季前熱身賽苦吞2連敗後，今天也宣布迎來禁區高塔恩多（Youssoupha Ndoye）加入，...

T1聯盟／太陽解散 3戰將加入台南獵鷹

台南台鋼獵鷹隊下午將在在台南市美術館2館舉辦開賽記者會，早上球團先宣布，迎接前台中太陽隊戰將蘇奕晉、藍少甫和白薩加盟。

PLG／林書豪加盟成賣點 國王VIP季票要價9萬9999

台灣職籃PLG新北國王在今年休兵期簽下林書豪重磅加盟，促成「林家兄弟」同隊的賣點，新賽季的VIP季票跟著水漲船高，最貴要...

T1聯盟／太陽解散是因不公平對待？聯盟反擊：按照規章

台中太陽職籃隊今天下午宣布解散，T1聯盟晚間發表聲明表示深感遺憾，但也反擊太陽解散公告內指稱的「遭聯盟不公平對待」反擊，...

T1聯盟／2023閱讀全壘打 5000張特攻門票借書免費換

中國信託商業銀行與國立公共資訊圖書館共同主辦的「2023閱讀全壘打－夢想象前行」今天啟動第二波兌換籃球門票活動，即日起到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。