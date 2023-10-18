NBA／致力推廣有成 柯瑞獲世界高爾夫名人堂斯福德獎

據美聯社報導，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）獲得世界高爾夫名人堂頒發的「斯福德獎（Charlie Sifford Award）」，以表揚他推廣高爾夫的貢獻，柯瑞預計出席明年6月舉辦的頒獎典禮。

柯瑞休賽季經常參與各項高爾夫球活動，他今年7月更奪下高球名人賽冠軍。他在2年前啟動「Underrated Golf」計畫，提供高中高爾夫球員裝備及獎金。另外，霍華德大學自1970年後就沒有高爾夫球隊，柯瑞承諾資助該校6年，提供設備及獎學金。

斯福德是首位參加美巡賽的黑人球員，他在2004年入選世界高爾夫名人堂。斯福德獎設立於2021年，為表揚有毅力、信心、尊重和適應力並體現斯福德突破性成就的人。

柯瑞也發表獲獎感言，「我非常榮幸能成為斯福德獎獲獎者，並感謝高爾夫名人堂認可我熱衷投入這項運動。我相信我們有機會提供年輕高爾夫選手公平的機會，他們和許多人一樣在果嶺上擁有熱情、精力及決心。」

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