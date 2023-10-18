NBA／哈登只出席76人訓練營1天就神隱 快艇仍不願用曼恩交易
「大鬍子」哈登（James Harden）休賽季向76人提交易要求，與總管莫雷（Daryl Morey）撕破臉。日前他向球隊訓練營報到，但就只出現1天，熱身賽至今沒有上場。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，雖然哈登參加訓練營時很認真，但長達14天的訓練營只出現1天，且還沒打過熱身賽。
76人將在21日迎接本季最後1場熱身賽，對手是老鷹隊。哈登日前透露可能會出戰，讓自己進入比賽狀態。
《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）指出，快艇仍不願用曼恩（Terance Mann）或加碼選秀權交易哈登。76人將在10月27日作客公鹿隊主場展開新賽季，費雪認為，哈登越來越有可能出現在球員名單上。
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