快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

NBA／勇士開幕戰缺要角？格林踝傷熱身賽免戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

勇士隊球星格林（Draymond Green）季前訓練營前一周扭傷左腳踝，球團今天宣布，格林將缺席接續熱身賽，能否趕上台灣時間25日的開幕戰打上問號。

格林已經可以做些輕微訓練，像是投籃，但還沒隨隊進行完整練球，最新狀況將在美國時間周日再度進行評估。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，格林能否打開幕戰目前是「未知數」，「我有和他聊過，今天訓練後他說感覺很好。」柯爾提到，格林已可四處走動，也有做些場上訓練，「這周尾聲，希望他可以進行先3對3訓練，我們會再重新評估。」

柯爾表示不會操之過急，若格林還沒能進行5對5訓練，就不會將他放上場。按照勇士教頭的時程表，格林在美國時間周五會先進行3對3練習，周日加入5對5訓練。

33歲的格林將迎接生涯第12個賽季，過往他的傷病史包括背、脖子、腳和膝蓋，前兩季曾因背傷缺席一個月。新賽季還沒開打就成傷兵，媒體日前3天扭傷的格林，媒體日時提到傷處十分樂觀，不過台灣時間明天出戰國王的熱身賽，以及台灣時間周六面對馬刺隊的賽事他已確定缺席。

延伸閱讀

NBA／尋求冠軍助力 柯爾大讚保羅是「最聰明的球員」

NBA／下週二腳踝傷複檢 格林對勇士醫療團隊深具信心

女童感冒後突腿軟...疑為格林─巴利症候群 母拜託集氣

NBA／「我們都是猛烈的防守者」 格林稱保羅打球像混蛋

相關新聞

NBA／里拉德瘋狂打鐵半場得分掛蛋 公鹿遭雷霆慘電23分

公鹿隊里拉德（Damian Lillard）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度聯手出擊，沒想到里拉德手感持續低迷，11投2中僅攻下5分，終場公鹿以101：124被雷霆隊慘電

NBA／恐怖綠衫軍四巨頭來襲 單場23顆三分球改寫熱身賽紀錄

身為今年休賽季被認為補強最為成功的球隊之一，「綠衫軍」塞爾蒂克隊今天出戰尼克的季前熱身賽，單場猛轟23顆三分球改寫熱身賽...

NBA／KD解釋太陽三巨頭威力 100%有意參戰巴黎奧運

太陽新三巨頭熱身賽展現兇猛火力，杜蘭特（Kevin Durant）受訪時解釋三巨頭的威力並直言，「對手不可能同時守住我們3人。」 杜蘭特談到與布克（Devin Booker）和比爾（Bradle

NBA／火箭送走「家暴男」小波特 雷霆拿2次輪籤後立即裁人

小波特（Kevin Porter Jr.）上個月涉嫌毆打女友被警方逮捕，今天火箭和雷霆隊達成交易，火箭送出小波特和2個二輪籤，向雷霆換來歐拉迪波（Victor Oladipo）和羅賓森·厄爾（Jere

NBA／新任帶刀侍衛？湖人「王子」有望出線扛先發輔佐詹皇

湖人隊季前賽目前拿下2勝3敗的戰績，最後一戰將於台灣時間週五迎戰太陽隊，總教練漢姆（Darvin Ham）表示將會以正賽輪替的規格來對待這場比賽，而外界也都十分好奇除了已經確定的四名先發外，先發小前鋒

NBA／勇士開幕戰缺要角？格林踝傷熱身賽免戰

勇士隊球星格林（Draymond Green）季前訓練營前一周扭傷左腳踝，球團今天宣布，格林將缺席接續熱身賽，能否趕上台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。