NBA／勇士開幕戰缺要角？格林踝傷熱身賽免戰
勇士隊球星格林（Draymond Green）季前訓練營前一周扭傷左腳踝，球團今天宣布，格林將缺席接續熱身賽，能否趕上台灣時間25日的開幕戰打上問號。
格林已經可以做些輕微訓練，像是投籃，但還沒隨隊進行完整練球，最新狀況將在美國時間周日再度進行評估。
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，格林能否打開幕戰目前是「未知數」，「我有和他聊過，今天訓練後他說感覺很好。」柯爾提到，格林已可四處走動，也有做些場上訓練，「這周尾聲，希望他可以進行先3對3訓練，我們會再重新評估。」
柯爾表示不會操之過急，若格林還沒能進行5對5訓練，就不會將他放上場。按照勇士教頭的時程表，格林在美國時間周五會先進行3對3練習，周日加入5對5訓練。
33歲的格林將迎接生涯第12個賽季，過往他的傷病史包括背、脖子、腳和膝蓋，前兩季曾因背傷缺席一個月。新賽季還沒開打就成傷兵，媒體日前3天扭傷的格林，媒體日時提到傷處十分樂觀，不過台灣時間明天出戰國王的熱身賽，以及台灣時間周六面對馬刺隊的賽事他已確定缺席。
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