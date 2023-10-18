NBA／里拉德瘋狂打鐵半場得分掛蛋 公鹿遭雷霆慘電23分

公鹿隊里拉德（Damian Lillard）和安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度聯手出擊，沒想到里拉德手感持續低迷，11投2中僅攻下5分，終場公鹿以101：124被雷霆隊慘電。

里拉德上半場6投0中得分掛蛋，不過隊友畢斯利（Malik Beasley）狂轟17分，幫助公鹿半場只以54：59落後。里拉德第三節初終於靠上籃得分，但公鹿本節防守大崩盤，被雷霆打出37：23攻勢，第四節雙方換上板凳戰局不變，雷霆以124：101贏球。

安戴托昆波全場貢獻18分10籃板4抄截，畢斯利飆進6顆三分球，進帳20分。里拉德11投2中、三分球5投0中，只得到5分2籃板4助攻。

雷霆以吉迪（Josh Giddey）攻下19分7籃板5助攻表現最佳，2022年榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）拿到18分，還在比賽中賞給里拉德一記火鍋，二年級前鋒威廉斯（Jalen Williams）也進帳18分。

Chet blocked Dame ❌ pic.twitter.com/cfdFNSaKCb — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2023年10月18日

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