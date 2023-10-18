NBA／威廉森展現防守統治力 鵜鶘擊退魔術熱身賽開胡

鵜鶘隊2019年狀元威廉森（Zion Williamson）今天在熱身賽只上16分鐘，就狂砍16分3籃板3助攻，外帶5抄截2阻攻，助鵜鶘以104：92擊退魔術隊，熱身賽首勝終於開張。

鵜鶘先發5人熱身賽都沒缺席，卻接連輸給魔術、火箭及老鷹隊。今天再次碰到魔術，威廉森首節就攻下10分，還有4次抄截成功，第二節威廉森再進帳6分並搧出2記火鍋，精彩的防守表現讓現場轉播單位直言，「威廉森無所不在。」

威廉森第三節就開始在板凳觀戰，鵜鶘最終以104：92逆轉勝。值得一提的是，威廉森熱身賽前3場沒有任何抄截和阻攻，今天一次上演5抄截2阻攻。

鵜鶘英格倫（Brandon Ingram）今天攻下18分4籃板6助攻，麥凱倫（CJ McCollum）11分5籃板5助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）10分6籃板。魔術方面，F.華格納（Franz Wagner）11投8中進帳19分，哥哥M.華格納（Moritz Wagner）也拿到16分，2022年狀元班切羅（Paolo Banchero）只攻下5分。

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