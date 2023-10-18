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NBA／新任帶刀侍衛？湖人「王子」有望出線扛先發輔佐詹皇

聯合新聞網／ 綜合報導
普林斯(左)被看好能扛下湖人先發小前鋒的任務。 美聯社
普林斯(左)被看好能扛下湖人先發小前鋒的任務。 美聯社

湖人隊季前賽目前拿下2勝3敗的戰績，最後一戰將於台灣時間週五迎戰太陽隊，總教練漢姆（Darvin Ham）表示將會以正賽輪替的規格來對待這場比賽，而外界也都十分好奇除了已經確定的四名先發外，先發小前鋒將會是誰出線，如今看來休賽季簽下的「王子」普林斯（Taurean Prince）機會濃厚。

主打小前鋒的普林斯過去曾效力老鷹、籃網、騎士等隊，上賽季則是效力灰狼隊，繳出場均9.1分、2.4籃板、1.6助攻的成績單，本季則以一年450萬美元合約轉投湖人，普林斯最大優勢在於精準的射術，上季三分命中率為3成81，生涯則是3成72，在媒體日受訪時他也信誓旦旦保證「今年三分命中率一定破4成」。

湖人鋒線群本季人才濟濟，除了普林斯外，八村壘、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）兩人都有千萬身價，也是上季季後賽主力，但普林斯在熱身賽至今表現搶眼，三分球出手20次進了11球。

普林斯優異的外圍砲火有助於球隊進攻拉開空間，也是爭取先發的本錢，戴維斯（Anthony Davis）在受訪時也給予好評：「他是個資深的職業球員，不管是練習還是比賽投籃都很準，十分投入他的工作，我不知道誰會是新賽季的先發，但我認為普林斯正在積極證明自己。」

不過湖人主帥漢姆口風很緊，即便開幕戰的先發小前鋒已心有所屬，受訪中仍不願透露，「我不知道，讓我們拭目以待，距離開幕戰還有幾天時間，有時名單會隨特定情況調整。」

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