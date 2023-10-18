NBA／KD解釋太陽三巨頭威力 100%有意參戰巴黎奧運

太陽新三巨頭熱身賽展現兇猛火力，杜蘭特（Kevin Durant）受訪時解釋三巨頭的威力並直言，「對手不可能同時守住我們3人。」

杜蘭特談到與布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）同隊的心情，「與世界最好球員一起訓練非常棒，就像鐵杵磨鐵一樣，我們以高標準要求彼此，因此球隊練習後會繼續訓練，在一起的日子越多越好。」

杜蘭特認為三巨頭都受到對手尊重，因此進攻端很難被阻擋，「如果布克切入禁區，肯定有球員包夾，比爾和我也是。你無法同時守住我們，只要做好基本功、不失誤和抓好籃板，我們進攻端就會相當穩定。」

談到明年是否參加奧運，杜蘭特表示自己100%參加，他開玩笑地說，「這要取決誰打電話，他們要怎麼建隊和做決定，我明年夏天會打奧運，如果他們願意讓我加入。」

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