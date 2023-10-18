NBA／戴維斯挑戰DPOY？前詹皇隊友看衰：他守不住約柯奇

湖人明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）生涯4度入選年度防守球隊、3度拿下阻攻王，防守實力無庸置疑，獨缺一座年度最佳防守球員，NBA本季新制上路，必須出賽65場比賽才能爭奪個人獎項，戴維斯日前也信心喊話要上滿82場，不過球評傑佛森（Richard Jefferson）並不看好他，理由是他沒辦法守住金塊隊巨星約柯奇（Nikola Jokic）。

戴維斯上賽季僅出戰56場比賽，雖然得分與籃板等數據皆為3年來新高，但最終無緣任何年度獎項，不過他在季後賽展現頂級防守，扮演湖人禁區最後一道防線，場均14.1籃板、搧出3.1阻攻都冠絕聯盟。

值得一提的是，戴維斯在首輪可說是完勝年度最佳防守球員傑克森（Jaren Jackson Jr.），6場比賽狂賞26鍋，追平歐尼爾（Shaquille O'Neal）隊史次高紀錄，也讓外界都很看好若戴維斯保持健康，能在DPOY票選上佔有一席之地。

不過近期球評傑佛森針對這點持反對意見，認為戴維斯有這個潛力但卻難以說服投票人員，「如果戴維斯打出年度防守球員的水準，那湖人的確有機會爭冠，但我不覺得他們能贏，因為上季季後賽戴維斯也打得像個DPOY，但約柯奇還是給了他很大挑戰。」

傑佛森進一步拿裴頓（Gary Payton）和喬丹（Michael Jordan）為例，指出即便戴維斯防守功力很好，但守約柯奇對他還是太困難，他說：「即使戴維斯新賽季真的在防守端表現亮眼，約柯奇還是會對他造成困難，而戈貝爾（Rudy Gobert）能接下挑戰，傑克森也可以。」

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