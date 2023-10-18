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NBA／恐怖綠衫軍四巨頭來襲 單場23顆三分球改寫熱身賽紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克隊今天出戰尼克的季前熱身賽，單場猛轟23顆三分球改寫熱身賽紀錄。 美聯社
塞爾蒂克隊今天出戰尼克的季前熱身賽，單場猛轟23顆三分球改寫熱身賽紀錄。 美聯社

身為今年休賽季被認為補強最為成功的球隊之一，「綠衫軍」塞爾蒂克隊今天出戰尼克的季前熱身賽，單場猛轟23顆三分球改寫熱身賽紀錄，球隊四巨頭攜手猛轟75分，以123：110擊敗尼克隊，收下熱身賽第3勝。

塞爾蒂克在今年休賽季大手筆補強，換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與哈勒戴（Jrue Holiday）兩名球星，與原本的「雙J連線」布朗（Jaylen Brown）、泰托姆（Jayson Tatum）組成全新的四巨頭陣容。

4人今天攜手進行「火力示範」合力砍進13顆三分球、拿下75分，另有26籃板與14助攻，板凳出發的豪瑟（Sam Hauser）、普里查德（Payton Pritchard）和霍福特（Al Horford）合計砍進8顆三分球，綠衫軍就以23顆三分球改寫熱身賽單場命中最多三分球紀錄。

對於球隊新陣容的磨合順利，今年休賽季加入綠衫軍的波爾辛吉斯說：「現在的比賽就是在幫助我們建構化學效應，我們每個人都在關心著彼此，想讓彼此打得更加容易，今天比賽就展示這一點。」

波爾辛吉斯表示，儘管球隊必須在攻防兩端繼續加強溝通，但今天感覺確實相當好，「我們會繼續前進，並期待著新賽季的展開，現在大家狀態不錯，都期待例行賽和開幕戰的到來。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也說：「儘管第2節末段並沒有拿出最好的攻擊表現，但第3節中段隨即找回狀態，我很喜歡現在這支球隊，大家的心態讓我感到相當開心。」

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