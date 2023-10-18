NBA／布克扛起控球…太陽三巨頭飆分 輕取拓荒者

NBA太陽隊在熱身賽展現傲人進攻火力，布克、杜蘭特、比爾昨天再度連線，面對拓荒者隊上半場猛轟76分，最終以117：106收下熱身賽第3勝，太陽總教練佛蓋爾表示，保羅被交易後，布克將在新賽季扛下更多控球責任。

太陽前一季引進杜蘭特後打造豪華四巨頭陣容，不過季後賽第2輪就被金塊隊淘汰，休賽季再度啟動交易案，先將保羅當作籌碼換回比爾，又加入里拉德的三方交易案，將中鋒艾頓送到拓荒者換回諾基奇，讓四巨頭進攻火力再升級。

諾基奇昨天未出賽，布克、杜蘭特、比爾火力全開，上場不到20分鐘都有雙位數得分，打完上半場已經領先超過20分，輕取邁入重建期的拓荒者。

布克、杜蘭特各拿19分、4助攻表現最佳，四巨頭在太陽待最久的布克，也被新任教頭佛蓋爾賦予控球重任，接下保羅離隊後的指揮官工作，佛蓋爾說：「他的工作量變得更大了，希望不會影響到他的得分，相當期待他在新賽季有更多三分球投射，這是他的一項武器。」

布克直言與新搭擋杜蘭特、比爾談論合作方式，希望兩人繼續保持侵略性，無須作出太大改變，「我們3人獨特之處，就是能在高張力比賽得分，還能以正確方式打球，他們不必真正調整什麼，唯一重點就是繼續保持侵略性。」

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