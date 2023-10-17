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NBA／羅素新賽季以懷特為師 誓言不再變成湖人防守負擔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅素(右)在防守端付出許多努力。 美聯社
羅素(右)在防守端付出許多努力。 美聯社

儘管被外界認為是深具進攻天賦的後衛，但羅素（D'Angelo Russell）的投籃穩定度始終難以捉摸，此外防守端的無力更為人所詬病，在上季西區冠軍賽面對火力強大的穆雷（Jamal Murray）更是屢屢凸顯。

即便如此，湖人在休賽季依然決定用兩年3600萬美元的價碼與羅素完成續約，並且還會繼續賦予其先發地位，羅素也進一步回報球團，熱身賽期間展現絕佳投籃效率，還在防守方面付出相當多的努力。

談到自己的防守問題，羅素表示：「上季我猜球隊是因為我的防守狀況所以把我放在板凳上，我必須扭轉這種情況，不再給他們有這種理由；我要在進攻端變得更具威脅性，同時在防守時盡可能不變成球隊的負擔累贅，這就是我正在做的事情。我努力在賽季開始前做到這一點，繼續保持這些好習慣。」

「羅素在防守上更有侵略性了，這是很顯著的。」八村壘說。

羅素還透露，自己把塞爾蒂克的後衛懷特（Derrick White）視為效仿的對象，去做所有可以幫助球隊創造勝利的事情。

懷特上季獲選年度最佳防守第二隊，在季後賽中也頻頻用精準外線捍衛綠衫軍。

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