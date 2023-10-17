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NBA／赫洛渴望打出好表現 熱火主帥讚：場上閱讀能力逐年進步

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
熱火主帥史波史特拉(右)稱讚赫洛。 美聯社
熱火主帥史波史特拉(右)稱讚赫洛。 美聯社

今夏頻頻捲進交易流言風暴的熱火最佳第六人赫洛（Tyler Herro），在誓言成為球隊「非賣品」之後，總算是能專注在備戰新賽季上面。談到這個賽季的目標，赫洛表示他會在這一年好好做自己，享受打籃球的樂趣。

在昨天面對灰熊的比賽中，赫洛上場30分鐘，19投11中，包括三分球7投4中，攻下30分6助攻3籃板，幫助熱火以132比124拿下勝利。

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後稱讚了赫洛的精彩演出。「他的技術非常好，無論是有球還是無球狀態，他都能打好。他在場上的閱讀能力每年都在進步，他非常渴望打出優異表現。」

「雖然這只是熱身賽，但當他出現在場上時，我們團隊進攻看起來也很大的不同。」

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