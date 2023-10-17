NBA／火箭菜鳥飛身爆扣被沒收 湖人迷讚嘆但遺憾錯過他

火箭今天在熱身賽以99：89擊敗馬刺，菜鳥惠特摩（Cam Whitmore）今天在比賽中遠距離起跳灌籃，雖然被裁判吹進攻犯規，但驚人爆發力已征服球迷及轉播單位。

CAM WHITMORE MY GOODNESS. 🔥🔥🔥🔥🔥



pic.twitter.com/bvB1TykWwt — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2023年10月17日

火箭在今年選秀會以首輪第20順位挑中惠特摩，日前30隊總管問卷調查中，惠特摩被評為最大神「偷」。他已經在夏季聯賽證明身手，今年熱身賽出賽3場，平均12.7分3.3籃板，三分球15投5中。

惠特摩今天在首節2分49秒時，在罰球線附近起飛將球塞進籃框，但撞到防守球員麥克德莫（Doug McDermott），裁判認定是進攻犯規。網友紛紛讚嘆惠特摩驚人的爆發力，還有許多湖人球迷驚訝選秀錯過他，湖人在第17順位選進雙能衛希菲諾（Jalen Hood-Schifino），熱身賽出戰4場平均3.5分4助攻，出手28次只命中5球。

火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）日前稱讚惠特摩，「他很積極且把握機會，知道自己是進攻武器。他攻擊籃框能力很強，我對他表現很滿意。」

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