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NBA／對前東家出現8失誤 西蒙斯：總比開季發生好

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加入籃網的西蒙斯與前東家76人進行熱身賽對戰。法新社
加入籃網的西蒙斯與前東家76人進行熱身賽對戰。法新社

上季僅出賽42場的西蒙斯（Ben Simmons），本季預告健康回歸，今天碰前東家76人隊的熱身賽也有8分、9助攻和6籃板全能數據，但也出現8失誤，所屬的籃網隊以119：127吞敗，但他也自我緩頰說，熱身賽發生失誤，總比新賽季正式開打再發生的好。

上場29分鐘的西蒙斯同意過多失誤是個問題，「對我來說，不管是練球或比賽，如果我發生失誤，這很OK，我寧可從我的失誤中學習。」他提到，有些失誤很早就出現，有些是解讀防守錯誤導致，「我有試著在比賽解決這些問題。」

3度入選NBA全明星賽的西蒙斯，生涯前4個球季都效力76人隊，2022年2月被交易到籃網隊，但缺席場次快和出賽時間相同，如今面對新賽季，他提到隊友間都還在磨合，更了解彼此的球場習性，這也是熱身賽該做的事情，自己當然能做得更好，「但我寧可是現在發生，而不是開季後。」

籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）也說，西蒙斯還有需要加強的部分，隊友也需要去適應這位前「狀元」，互相學習需要時間和耐心，畢竟這些都是必經過程。

「這不只是西蒙斯要找到空間、為隊友製造空檔，這還是不同的陣容，要去了解和誰搭檔。」馮恩強調，團隊必須一起成長，一起解決各種問題。

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