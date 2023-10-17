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NBA／遺憾未打世界盃 維金斯誓言為加拿大出征奧運

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯期盼代表加拿大出征奧運。 美聯社
維金斯期盼代表加拿大出征奧運。 美聯社

加拿大男籃在今年世界盃靠著一字排開的NBA戰將助陣，在銅牌戰擊敗美國隊，隊史首度打進世界盃的前三名，更取得2024年巴黎奧運的資格。

效力勇士的前鋒維金斯（Andrew Wiggins），雖然因傷無緣現身世界盃賽場，但他在接受採訪時表達了為國出征奧運的強烈意願。

「今年夏天很艱難也很遺憾。在賽季結束之前我肋骨骨折了，所以無法跟隨加拿大國家隊去打世界盃。但我為參賽的球員感到高興，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、巴瑞特（RJ Barrett）、布魯克斯（Dillon Brooks）等的帶領之下，他們取得了奧運門票。他們真的太棒了。」維金斯說。

當被問到是否願意前進巴黎奧運，維金斯表示：「當然，我很樂意。我認為我們實力非常出色，我們有機會奪下金牌。」

加拿大在世界盃集結了7位NBA球員，分別是亞歷山大、巴瑞特、布魯克斯、歐林尼克（Kelly Olynyk）、鮑威爾（Dwight Powell）、亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、道特（Luguentz Dort）。未來若加上穆雷（Jamal Murray）和維金斯兩大冠軍戰將，實力勢必能持續提升。

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