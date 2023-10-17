NBA／塞爾維亞世界盃銀恨 約柯奇「被宣布」將出征巴黎奧運

塞爾維亞男籃今年在世界盃奪下銀牌，鎖定巴黎奧運門票。塞爾維亞奧委會主席馬利科維奇（Bozidar Maljkovic）近日接受西班牙《阿斯報》訪問時透露，金塊隊巨星約柯奇（Nikola Jokic）會參加奧運。

塞爾維亞世界盃本屆沒有約柯奇仍奪下銀牌，馬利科維奇受訪時說，「我認為我們團結並打出最好一面，就像網球的約克維奇（Novak Djokovic）和跳遠好手史芭諾維琪（Ivana Spanovic）一樣，我們可以感到自豪。」

「順便一提，我宣布他們都會參加奧運，包含約柯奇，巴黎奧運會是一場派對，我相信很多塞爾維亞運動員都會來」馬利科維奇說。

約柯奇上季幫助金塊隊奪下隊史首冠，隨後他回到家鄉休息，沉迷賽馬。他曾代表塞爾維亞參加過2016年里約奧運（銀牌），2019年世界盃及2022年歐錦賽。

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