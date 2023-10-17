快訊

台積電不再考慮進駐龍科三期 經濟部長發聲了

總統大選「市話併手機」民調出爐！賴清德支持度遭「他」緊咬 只贏2個百分點

NBA／塞爾維亞世界盃銀恨 約柯奇「被宣布」將出征巴黎奧運

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇。 美聯社
約柯奇。 美聯社

塞爾維亞男籃今年在世界盃奪下銀牌，鎖定巴黎奧運門票。塞爾維亞奧委會主席馬利科維奇（Bozidar Maljkovic）近日接受西班牙《阿斯報》訪問時透露，金塊隊巨星約柯奇（Nikola Jokic）會參加奧運。

塞爾維亞世界盃本屆沒有約柯奇仍奪下銀牌，馬利科維奇受訪時說，「我認為我們團結並打出最好一面，就像網球的約克維奇（Novak Djokovic）和跳遠好手史芭諾維琪（Ivana Spanovic）一樣，我們可以感到自豪。」

「順便一提，我宣布他們都會參加奧運，包含約柯奇，巴黎奧運會是一場派對，我相信很多塞爾維亞運動員都會來」馬利科維奇說。

約柯奇上季幫助金塊隊奪下隊史首冠，隨後他回到家鄉休息，沉迷賽馬。他曾代表塞爾維亞參加過2016年里約奧運（銀牌），2019年世界盃及2022年歐錦賽。

Nikola Jokic

相關新聞

NBA／太陽三巨頭怎麼搭配 布克：不用調整、保持侵略性

太陽豪華三巨頭在今天與拓荒者之戰再度聯線，且在上場時間都不到20分鐘的情況下就都有雙位數得分進帳，最終太陽也以117：1...

NBA／對前東家出現8失誤 西蒙斯：總比開季發生好

上季僅出賽42場的西蒙斯（Ben Simmons），本季預告健康回歸，今天碰前東家76人隊的熱身賽也有8分、9助攻和6籃...

NBA／遺憾未打世界盃 維金斯誓言為加拿大出征奧運

加拿大男籃在今年世界盃靠著一字排開的NBA戰將助陣，在銅牌戰擊敗美國隊，隊史首度打進世界盃的前三名，更取得2024年巴黎奧運的資格。 效力勇士的前鋒維金斯（Andrew Wiggins），雖然因

NBA／塞爾維亞世界盃銀恨 約柯奇「被宣布」將出征巴黎奧運

塞爾維亞男籃今年在世界盃奪下銀牌，鎖定巴黎奧運門票。塞爾維亞奧委會主席馬利科維奇（Bozidar Maljkovic）近日接受西班牙《阿斯報》訪問時透露，金塊隊巨星約柯奇（Nikola Jokic）會

NBA／柯林斯稱與溫班亞瑪是天作之合 波總看好兩人搭檔

儘管在過去幾個賽季都逐步邁向重建之路，不過德州雙雄馬刺、火箭隊本賽季都逐步建構年輕核心，兩隊今天也在熱身賽碰頭並打出精彩...

NBA／感謝太陽把自己送到拓荒者 艾頓：情況本來可能更糟

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）在休賽季被效力了五年的老東家太陽隊交易到拓荒者隊，外界預期艾頓來到準備重建的拓荒者能夠獲得不少發揮機會，而他今天對戰太陽隊熱身賽前接受訪問，對於能被交易到重視

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。