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NBA／感謝太陽把自己送到拓荒者 艾頓：情況本來可能更糟

聯合新聞網／ 綜合報導
艾頓今天沒有出席對老東家太陽的比賽。 法新社
艾頓今天沒有出席對老東家太陽的比賽。 法新社

狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）在休賽季被效力了五年的老東家太陽隊交易到拓荒者隊，外界預期艾頓來到準備重建的拓荒者能夠獲得不少發揮機會，而他今天對戰太陽隊熱身賽前接受訪問，對於能被交易到重視自己的球隊感到感謝。

艾頓太陽生涯後期頻頻與總教練、管理層鬧出不合，在前陣子以里拉德（Damian Lillard）為首的大型三方交易案中被送至拓荒者，預計將扛起先發中鋒的角色。

在賣掉里拉德後，拓荒者也確定將迎來新時代，今年選秀探花探花韓德森（Scoot Henderson）為重建核心，搭配夏普（Shaedon Sharpe）、西蒙斯（Anfernee Simons）等年輕小將，葛蘭特（Jerami Grant）和艾頓作為球隊中生代，在小將兌現天賦前也會分擔不少球權。

熱身賽拓荒者兩度迎戰太陽，艾頓也成為最熱門的訪問對象，今天他在受訪時就表示，能夠被送到拓荒者是件幸運的事，「太陽把我送到一個能受到重視和欣賞的地方，這是我職業生涯中渴望的東西，情況本來會更糟，我真的很幸運能到重視自己的球隊。」

當被問到是否會力圖用表現來改變外界的看法，艾頓則回應：「我只想每場比賽都努力打球，盡可能做到最好幫助球隊，然後讓一些人閉嘴。」

然而，艾頓缺席了今天對太陽的熱身賽，最終太陽以117：106擊敗拓荒者。

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