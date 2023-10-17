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NBA／尼克指控盜取商業機密 暴龍律師：只是公開資訊
尼克球團8月指控前員工非法將內部機密文件、球探報告攜往暴龍球團，並取得新職位，讓兩支職業球團因此對簿公堂，不過暴龍在近期被揭露的一份法庭文件全盤否認這種說法，指稱這些指控毫無根據，只是尼克球團的公關噱頭。
根據美國ESPN今天報導，尼克8月向法院指控暴龍球團成員以及一名前尼克員工，在非法取得內部專有資訊後，向暴龍提供上千份機密文件，其中包括比賽報告、球隊準備手冊、球探報告與對手分析等資料，違反僱傭合約中的保密條款，並在之後前往暴龍任職。
尼克也指控暴龍球團成員唆使該名員工作出此行為，並讓他從中受益。
暴龍律師團隊在最近被揭露的一份文件中，不僅全盤否認有盜取商業機密一事，且尼克從這場紛爭的一開始就表明，他們的目標是引起媒體對於被告的負面關注，而不是要尋求有效的賠償，且這些指控內容不僅虛假還言過其實。
暴龍律師團隊指出，尼克口中的這些機密竊取資料，並非如他們所說是球員統計數據、比賽數據、球員傾向或是戰術等，而是其他NBA球隊的數據，其中包括暴龍自己的比賽影片，「這都是所有NBA球隊（實際上還包括公眾）都可以觀看的比賽，換句話說這些都不是機密，更不用說是商業機密，尼克球團肯定知道這一點。」
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