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NBA／唐西奇左小腿輕微拉傷 基德：希望開幕戰能回歸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇出席海外賽。 歐新社
唐西奇出席海外賽。 歐新社

獨行俠隊開季前就有傷情，主角還是當家球星唐西奇（Luka Doncic）。獨行俠教頭基德（Jason Kidd）今天球隊練習後透露，唐西奇在球隊的西班習旅程中左小腿輕微拉傷，將缺席球隊最後一場熱身賽。

NBA新賽季將於台灣時間25日開幕，獨行俠首戰將於26日客場面對馬刺隊，基德表示唐西奇之後將「重新評估」傷勢，希望開幕戰就能回歸，「他很好，我們會看看他明天感覺如何再決定下一步。」

唐西奇是10日在馬德里的練習賽中受傷，因此隔天面對前東家皇家馬德里僅僅出賽5分鐘。獨行俠之後還到阿布達比和灰狼隊進行海外熱身賽，唐西奇在經過12天海外旅程回到美國後才進行MRI檢查。

在馬德里的記者會上，唐西奇形容傷勢不嚴重，不過他2021年到22賽季同樣傷勢讓他休息了12天。今天獨行俠訓練中，唐西奇只有進行定點投籃和騎腳踏車。

獨行俠另一位球星厄文，最近兩場也因左側腹股溝酸痛缺席，但今天完整參與球隊訓練。

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