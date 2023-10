NBA／唐西奇左小腿輕微拉傷 基德：希望開幕戰能回歸

獨行俠隊開季前就有傷情,主角還是當家球星唐西奇(Luka Doncic)。獨行俠教頭基德(Jason Kidd)今天球隊練習後透露,唐西奇在球隊的西班習旅程中左小腿輕微拉傷,將缺席球隊最後一場熱身賽。

NBA新賽季將於台灣時間25日開幕,獨行俠首戰將於26日客場面對馬刺隊,基德表示唐西奇之後將「重新評估」傷勢,希望開幕戰就能回歸,「他很好,我們會看看他明天感覺如何再決定下一步。」

唐西奇是10日在馬德里的練習賽中受傷,因此隔天面對前東家皇家馬德里僅僅出賽5分鐘。獨行俠之後還到阿布達比和灰狼隊進行海外熱身賽,唐西奇在經過12天海外旅程回到美國後才進行MRI檢查。

在馬德里的記者會上,唐西奇形容傷勢不嚴重,不過他2021年到22賽季同樣傷勢讓他休息了12天。今天獨行俠訓練中,唐西奇只有進行定點投籃和騎腳踏車。

獨行俠另一位球星厄文,最近兩場也因左側腹股溝酸痛缺席,但今天完整參與球隊訓練。

