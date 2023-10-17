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NBA／交易海蘭德因不會防守？金塊總管誠實評論 波特也中槍

聯合新聞網／ 綜合報導
海蘭德。 路透
海蘭德。 路透

海蘭德（Bones Hyland）在2021年選秀會首輪第26順位被金塊選中，他菜鳥年就能繳出場均10.1分的不俗數據，不過快艇上季透過交易得到他，代價僅為2張次輪籤。金塊總管布斯（Calvin Booth）近日受訪時，談到做這筆交易案的動機。

布斯認為海蘭德除得分外沒有優點，他不希望陣容中有太多這類型球員，「我知道我們不能有2個不擅長防守，且年輕又自我的球員。波特（Michael Porter Jr.）年薪3000多萬美元，同時是聯盟最出色的射手之一，所以我們球隊沒海蘭德的位置。」

波特的防守能力屢受質疑。 路透社
波特的防守能力屢受質疑。 路透社

布斯強調球員在球商、性格、身材及技術上至少要滿足3點，技術是指能防守多個位置或搶籃板，因此波特要加強防守和籃板能力，他確實有進步。交易海蘭德後菜鳥布朗（Christian Braun）獲得上場機會，他能防守多個位置且進攻無私，成為球隊輪替並在季後賽做出貢獻。

金塊今年選秀會補進3名新秀，其中第29順位的史特羅瑟（Julian Strawther）熱身賽表現亮眼，3場比賽貢獻59分，三分球24投12中。史特羅瑟現年21歲身高201公分，布斯認為他全能且偶爾可分擔控球任務，是進攻版的布朗，「他排在金塊隊內選秀預測第17順位，躲在鎂光燈底下。」

金塊菜鳥史特羅瑟。 法新社
金塊菜鳥史特羅瑟。 法新社

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