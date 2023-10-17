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NBA／湖人雙向合約名額已滿 傳奇名將之子慘遭裁掉

聯合新聞網／ 綜合報導
小皮本被湖人裁掉。 路透社
小皮本被湖人裁掉。 路透社

湖人隊今年熱身賽只剩1場，將在10月20日作客太陽主場。球團今天宣布裁掉小皮本（Scotty Pippen Jr.）、包格（Damion Baugh）及波登（Vincent Valerio-Bodon），3人先前都簽下Exhibit 10合約，未來可能加入湖人的G聯盟球隊。

整個熱身賽包格只出場5.5分鐘，波登僅5分鐘。小皮本出賽2場，平均打15.7分鐘拿到4.5分3.5助攻2.5籃板1.5抄截。

湖人上季曾用雙向合約簽下小皮本，但湖人本季3個雙向合約名額已滿，分別是卡斯爾頓（Colin Castleton）、佛吉（Alex Fudge）與霍奇（D'Moi Hodge）。湖人正式球員名單則有14人，可能保持操作彈性暫時不補人。

湖人

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